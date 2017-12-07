Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи.
«В 2:00 7 декабря 2017 года ограничительные мероприятия сняты, движение восстановлено в полном объеме. Всего привлечено 222 человека и 109 единиц техники, в том числе от МЧС России 77 человек и 16 единиц техники», - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.
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