В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей В Самаре до конца следующей недели перекрыли участок улицы Рабочей. Движение транспорта по дороге от улицы Буянова до Арцыбушевской будет ограничено с 5 до 17 декабря в целях обеспечения безопасного дорожного … В Самаре до конца следующей недели перекрыли участок улицы Рабочей. Движение транспорта по дороге от улицы Буянова до Арцыбушевской будет ограничено с 5 до 17 декабря в целях обеспечения безопасного дорожного