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Материалы по теме:

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Такая  погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
6 декабря 2017, 11:18
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничен проезд на участке М-5. В ночь на среду, 6 декабря, с 2:00 на федеральных дорогах Самарской области из-за снега срочно ограничили движение грузового транспорта. Речь идет о следующих участках: с 890 по 1194 км 
6 декабря 2017, 09:37
В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей

В Самаре до 17 декабря перекрыли участок улицы Рабочей

В Самаре до конца следующей недели перекрыли участок улицы Рабочей. Движение транспорта по дороге от улицы Буянова до Арцыбушевской будет ограничено с 5 до 17 декабря  в целях обеспечения безопасного дорожного 
6 декабря 2017, 09:22
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.

«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся 

29 ноября 2017, 10:32
Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы 

27 ноября 2017, 07:02
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы

Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы

А в ПФО она занимает первое место. На миграционный учет с начала 2017 года поставлено 233 тысячи лиц. И это только официальная статистика. Обсудить проблему межнациональных и межэтнических отношений в Самару в понедельник прибыл заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, 

20 ноября 2017, 01:20
ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
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