Результаты досрочного голосования в Кировском районе Самары будут отменены? Это следует из решения Центральной избирательной комиссии РФ, принятого сегодня, 9 сентября. Центризбирком удовлетворил жалобу партии «Воля», требовавшей восстановить права своих кандидатов в Кировском районе, которые были сняты с выборов.



«Исполнение незамедлительно», - отметили в ЦИК.



Добавим, что …