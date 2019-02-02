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Материалы по теме:

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

Утро пятницы, 1 февраля, началось в областной столице с дорожной аварии. В районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Свободы, напротив дома № 21 по улице 22 Партсъезда трамвай сбил 69-летнего мужчину. По предварительной информации регионального Главка полиции, пенсионер пересекал трамвайные 
1 февраля 2019, 11:57
ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим 
1 февраля 2019, 11:15
В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 30 января, в областной столице под колеса иномарки попали сразу два пешехода. Авария случилась в 15:30. 31-летний водитель Lexus ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Московской. По предварительной информации, напротив дома № 17 по улице Мичурина автомобилист 
31 января 2019, 12:59
Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города 

24 января 2019, 05:25
Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.

Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый 

24 января 2019, 03:54
Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

24 января в Самаре произошел третий порыв трубы. На этот раз оказался поврежден водовод на улице Средне-Садовой. Диаметр трубы составляет 300 миллиметров. Из-за этого без холодной воды остались дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 

24 января 2019, 01:58
Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза

Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза

Пришло время подвести итоги 2018 года для сайта trkterra.ru. За прошедшие 12 месяцев ресурс посетили 4 086 334 человек, просмотревшие 7 204 159. Для сравнения, показатели 2017 года выглядели следующим образом: только 1 251 697 посетителей при 3 290 182 

1 января 2019, 07:36
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше 
27 декабря 2018, 09:50
Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.

Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».

«В 2018 году «Хранители России» запустили 

19 декабря 2018, 08:37
Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости

Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости

Крайне удачно сложился октябрь для сайта trkterra.ru. У нас очередной рекорд посещаемости. За прошедший 31 день сайт посетили 597 183 человека, которые просмотрели 912 467 страниц. Если сравнивать эти цифры с показателями октября 2017 года, то динамика составила плюс 478 

1 ноября 2018, 10:46
Прокуратура нашла в Кировском районе Самары 18 нечищеных дорог

Прокуратура нашла в Кировском районе Самары 18 нечищеных дорог

В Самаре сотрудники прокуратуры обнаружили нечищеные дороги в Кировском районе. Проверка была проведена совместно с ГИБДД 23 и 24 января. Многочисленные нарушения – неубранные снег, наледь и рыхлая водоснежная масса - выявлены на 18 участках дорог.

Прокуратура Самарской области 
30 января 2018, 10:19
В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей

В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей

Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, 
24 января 2018, 11:02
В Самаре 14 пожарных тушили сарайный массив

В Самаре 14 пожарных тушили сарайный массив

Вчера, 12 августа, вечером в Кировском районе Самары загорелся частный сарайный массив. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. На тушение выезжали 14 человек личного состава на 3 единицах спецтехники. Локализовать огонь удалось в 

13 августа 2016, 03:52
Результаты досрочного голосования в Кировском районе Самары будут отменены?

Результаты досрочного голосования в Кировском районе Самары будут отменены?

Это следует из решения Центральной избирательной комиссии РФ, принятого сегодня, 9 сентября. Центризбирком удовлетворил жалобу партии «Воля», требовавшей восстановить права своих кандидатов в Кировском районе, которые были сняты с выборов.

«Исполнение незамедлительно», - отметили в ЦИК.

Добавим, что 
9 сентября 2015, 03:23
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