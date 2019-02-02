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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину
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1 февраля 2019, 11:57
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ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом
Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим …
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1 февраля 2019, 11:15
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В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»
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31 января 2019, 12:59
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Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января
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24 января 2019, 06:33
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Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре
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24 января 2019, 05:25
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Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди
Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый …
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24 января 2019, 03:54
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Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре
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24 января 2019, 01:58
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Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза
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1 января 2019, 07:36
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В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
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27 декабря 2018, 09:50
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Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России
Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
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19 декабря 2018, 08:37
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Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости
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1 ноября 2018, 10:46
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Прокуратура нашла в Кировском районе Самары 18 нечищеных дорог
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30 января 2018, 10:19
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В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей
Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, …
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24 января 2018, 11:02
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В Самаре 14 пожарных тушили сарайный массив
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13 августа 2016, 03:52
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Результаты досрочного голосования в Кировском районе Самары будут отменены?
Это следует из решения Центральной избирательной комиссии РФ, принятого сегодня, 9 сентября. Центризбирком удовлетворил жалобу партии «Воля», требовавшей восстановить права своих кандидатов в Кировском районе, которые были сняты с выборов.
«Исполнение незамедлительно», - отметили в ЦИК.
Добавим, что …
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9 сентября 2015, 03:23
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