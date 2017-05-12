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Самару опять заморозит

Самару опять заморозит

В ближайшие три дня в столице губернии ожидается неустойчивая погода. По сообщению Приволжского УГМС, 11 мая возможны дожди. А в ночь с четверга на пятницу, 12 мая, на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов. Впрочем, днем воздух прогреется уже до 

10 мая 2017, 01:56
Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

Погода на вторые праздничные майские выходные преподнесет самарцам неприятный сюрприз. К субботе в городе похолодает до пяти градусов - это ночью. Днем воздух будет прогреваться до 11-14. При этом все четыре дня, когда вся страна официально отдыхает, в областной столице 

3 мая 2017, 02:29
Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
2 мая 2017, 05:42
В Самарскую область придут аномальные морозы до -17 градусов

В Самарскую область придут аномальные морозы до -17 градусов

Самарские синоптики прогнозируют аномальные морозы. В предстоящие 5 дней среднесуточная температура воздуха в регионе опустится ниже климатической нормы на 7 и более градусов, сообщают региональные синоптики. Такую погоду в губернии формирует отрог мощного Сибирского антициклона.

На Среднюю Волгу с северным ветром 

17 ноября 2016, 02:29
В Самаре похолодает и пойдет снег

В Самаре похолодает и пойдет снег

До понедельника у метеочувствительных самарцев может быть плохое самочувствие: из-за скачка атмосферного давления – до 785 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики. Причина - обширный скандинавский антициклон, который накрыл Самарскую область.

Рекордные показатели зафиксировали на восьми региональных метеостанциях. Впрочем, по словам специалистов, 

28 октября 2016, 10:54
Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки

Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки

В ночь на 30 августа в Самарской области была зарегистрирована рекордно низкая температура – 0,5 градуса со знаком минус, сообщает Приволжское УГМС.

Абсолютный температурный минимум зарегистрировали в поселке Авангард Алексеевского района. Это восток Самарской области. Побит рекорд 1989 года. 
31 августа 2016, 04:13
США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

В США рассекретили документы с информацией о том, кто на самом деле предотвратил ядерную войну. Мир спасли синоптики. Статья об этом опубликована в специальном журнале, посвященном метеорологии и погоде.

Почти 50 лет назад, в конце весны 1967 года, в нескольких североамериканских 

10 августа 2016, 05:24
Ученый: будущая суровая зима - начало холодного цикла в 60 лет

Ученый: будущая суровая зима - начало холодного цикла в 60 лет

Российские ученые заявляют, что, согласно их прогнозам, зима 2016-2017 годов окажется более суровой по сравнению с предыдущей. Кроме того, они говорят о старте холодного климатического цикла в шесть десятков лет. Отмечается, что наиболее сильные морозы будут на Урале и на 
21 октября 2015, 12:24
В выходные в Самаре возможны заморозки до -3

В выходные в Самаре возможны заморозки до -3

Самарские синоптики прогнозируют похолодание. Уже предстоящей ночью столбик термометра может понизиться до 0 градусов. На территории Самарской области возможны заморозки на почве до -3. Днем в субботу, 12 августа, потеплеет до 13–18 градусов по Цельсию. Ветер северный с порывами до 
11 сентября 2015, 10:39
В Самаре 1 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов

В Самаре 1 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов

МЧС сделало предупреждение о возможных заморозках на территории Самарской области. Информацию о понижении температуры воздуха предоставило Приволжское УГМС.

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 сентября столбик термометра может опуститься ниже ноля. В ночные и утренние часы температура на улице 
31 августа 2015, 03:54
МЧС: 25 августа в Самаре возможны заморозки почвы до -2 градусов

МЧС: 25 августа в Самаре возможны заморозки почвы до -2 градусов

Во вторник, 25 августа, в утренние часы в низких местах рельефа Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов по Цельсию.

Об этом информируют МЧС и администрация г.о. Самара со ссылкой на данные, предоставленные Приволжским УГМС.
24 августа 2015, 05:12
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