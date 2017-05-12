Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Самарской области. Уже завтра вечером, 13 мая, в большинстве районов губернии пройдет кратковременный дождь.
Температура воздуха будет держаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Ночью похолодает до 1-6 градусов. При этом ожидается сильный ветер. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду.
В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем останется прежней - от 13 до 18 градусов, ночью – от 1 до 6 градусов, местами до минус 2 градусов. Ветер будет слабым и неустойчивым.
Как сообщает Приволжское УГМС, в регионе во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений. В области возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы «до 3 градусов ниже ноля».
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