В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, инцидент произошел днем, 24 октября, на одной из строительных площадок на проспекте Карла Маркса. Там рухнул башенный кран. Во время падения из кабины управления выпал 34-летний машинист и получил несовместимые с жизнью травмы.
|
Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия
|
25 октября 2018, 12:44
|
Появилось видео с места взрыва дома в Самаре
|
25 октября 2018, 07:48
|
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре
|
25 октября 2018, 06:32
|
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
|
24 октября 2018, 03:15
|
Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу
Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с …
|
16 октября 2018, 04:42
|
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области
В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …
|
10 октября 2018, 04:21
|
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
|
10 октября 2018, 11:56
|
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
|
9 октября 2018, 04:19
|
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
|
9 октября 2018, 02:21
|
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре
|
8 октября 2018, 03:24
|
Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево
|
2 октября 2018, 12:34
|
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске
В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.
Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. …
|
24 сентября 2018, 06:05