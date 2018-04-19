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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

19 апреля 2018, 05:28
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

Блогер Жанна Скокова поведала, что в Самаре появилась надпись с намеком. «На пересечении улиц Некрасовской и Степана Разина можно увидеть новую стрит-арт-работу 
17 апреля 2018, 08:01
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
В блогах: чем дышат самарцы

В блогах: чем дышат самарцы

Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы 
3 марта 2018, 08:18
КНПЗ испортил воздух

КНПЗ испортил воздух

В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.

Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям 

16 февраля 2018, 08:05
В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018

В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018

Проверять состояние воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 будет «Приволжское УГМС» за 2 миллиона 150 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявила мэрия областного центра. Подведение итогов конкурса было запланировано на 2 февраля, однако 

31 января 2018, 09:01
В Самаре на мониторинг воздуха в ходе ЧМ-2018 потратят 2 млн рублей

В Самаре на мониторинг воздуха в ходе ЧМ-2018 потратят 2 млн рублей

В Самаре из городского бюджета на мониторинг состояния воздуха во время ЧМ-2018 потратят 2 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Наблюдения будут проводить с помощью передвижного экологического поста. Специалисты будут брать пробы воздуха, проводить анализ и обрабатывать полученные результаты. 
18 января 2018, 12:55
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Жители Тольятти и Новокуйбышевска сообщают в социальных сетях о густом смоге или тумане. Очевидцы опубликовали фотографии.

«С раннего утра в городе в районе Строителей ужасный смог, летит дым, вонь, как будто горит резина, того, что через дорогу, периодически вообще 
1 февраля 2017, 12:20
В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
22 ноября 2016, 01:51
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