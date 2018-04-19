Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и …