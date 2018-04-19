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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре
В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения …
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19 апреля 2018, 05:28
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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
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19 апреля 2018, 11:35
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Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков
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18 апреля 2018, 10:34
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В блогах объяснили смысл новых самарских граффити
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17 апреля 2018, 08:01
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Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре
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17 апреля 2018, 07:00
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В блогах: чем дышат самарцы
Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы …
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3 марта 2018, 08:18
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КНПЗ испортил воздух
В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.
Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям …
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16 февраля 2018, 08:05
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В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018
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31 января 2018, 09:01
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В Самаре на мониторинг воздуха в ходе ЧМ-2018 потратят 2 млн рублей
В Самаре из городского бюджета на мониторинг состояния воздуха во время ЧМ-2018 потратят 2 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Наблюдения будут проводить с помощью передвижного экологического поста. Специалисты будут брать пробы воздуха, проводить анализ и обрабатывать полученные результаты. …
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18 января 2018, 12:55
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Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки
По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После …
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10 февраля 2017, 03:04
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Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом
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1 февраля 2017, 12:20
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В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа
Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
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22 ноября 2016, 01:51