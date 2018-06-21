Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару В Самару из Казани приехали австралийские болельщики-велосипедисты Мэтт Догерти и Чу Ван Ли. Потом они планируют таким же образом добраться из Москвы до Владимира и Суздаля, а затем проехать по «Золотому кольцу». В день пара преодолевала на велосипедах примерно по …