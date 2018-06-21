Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира по футболу - это требование FIFA. Анализ ведется в трех основных точках: это две фан-зоны на площади Куйбышева и на набережной, а также на самом стадионе «Самара Арена», на каждую площадку мобильная лаборатория выезжает по шесть раз ежедневно.
«Плюс у нас еще есть стационарные посты - 10 постов, которые тоже делают замеры в 7 утра, в час дня и 19:00. И один пост у нас имеет круглосуточный доступ, в час ночи отбор идет», - сообщила Ирина Мариничева, аэрохимик мобильной лаборатории.
Как говорят специалисты, основной источник загрязнения воздуха в городе - это автомобили. Сейчас, когда движение транспорта в центре Самары заметно ограничено, атмосфера здесь необычайно чистая. Ну а самые лучшие пробы мобильная лаборатория отбирает в районе стадиона «Самара Арена». Объясняется это, скорее всего, расположением стадиона на возвышенности и удачной розой ветров. За все время работы мобильной лаборатории концентрация опасных веществ ни разу даже не приближалась к предельно допустимой.
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