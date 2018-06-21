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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

В Самару из Казани приехали австралийские болельщики-велосипедисты Мэтт Догерти и Чу Ван Ли. Потом они планируют таким же образом добраться из Москвы до Владимира и Суздаля, а затем проехать по «Золотому кольцу». В день пара преодолевала на велосипедах примерно по 
21 июня 2018, 02:05
Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

В Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня состоится второй в городе матч в рамках ЧМ-2018 – сыграют сборные Дании и Австралии. Начало – в 16:00. Вход на арену открывается за 3 часа до матча. Болельщики уже прибывают на стадион и 
21 июня 2018, 01:40
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

У официального представителя МИД России Марии Захаровой самарские корни. Ее родной дед родом из села Степная Шентала Кошкинского района. Об этом известная российская чиновница рассказала на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 
20 июня 2018, 05:44
Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
В блогах: чем дышат самарцы

В блогах: чем дышат самарцы

Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы 
3 марта 2018, 08:18
КНПЗ испортил воздух

КНПЗ испортил воздух

В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.

Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям 

16 февраля 2018, 08:05
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