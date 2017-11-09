В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары … Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там