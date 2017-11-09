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Материалы по теме:

В Самаре на стадионе к ЧМ-2018 идет внутренняя отделка помещений

В Самаре на стадионе к ЧМ-2018 идет внутренняя отделка помещений

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства стадиона «Самара Арена». Вместе с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным и генеральным директором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным они детально оценили работы по раскружаливанию купола. Важнейший этап возведения арены стартовал на минувшей 

9 ноября 2017, 10:19
В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там 
9 ноября 2017, 09:28
В Самаре ищут антихакеров для защиты ЧМ-2018

В Самаре ищут антихакеров для защиты ЧМ-2018

Власти Самарской области ищут поставщика программ для системы обнаружения компьютерных атак. Это нужно для защиты информационной инфраструктуры ЧМ-2018. Информация опубликована на портале госзакупок. Заказчик - ГКУ «Региональный центр управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области». Победителя электронного 

8 ноября 2017, 03:47
Возле стадиона «Самара Арена» построят вертолетный центр

Возле стадиона «Самара Арена» построят вертолетный центр

Компании «Аэросоюз-Девелопмент» будет передан участок почти в 30 тысяч квадратных метров для строительства вертолетного центра.

Вертолетный центр построят на территории Кировского района возле стадиона «Самара Арена» на улице Дальней. Это в районе 16-го километра Московского шоссе. Отметим, в регионе предполагается организовать 

7 ноября 2017, 01:02
«Спорт-Инжиниринг»: На всех стадионах к ЧМ-2018, кроме самарского, засеян газон

«Спорт-Инжиниринг»: На всех стадионах к ЧМ-2018, кроме самарского, засеян газон

И.о. гендиректора ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов рассказал, как проходит подготовка стадиона "Самара Арена", который примет 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018.
 
«Подготовка поля к засеву газона началась уже давно, еще до раскружаливания (купола). Готовится основание для будущего поля, 
6 ноября 2017, 07:52
Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

На загрузку стадиона «Самара Арена» после ЧМ-2018 будут влиять успехи самарской команды «Крылья Советов», отметил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров во время встречи с главой Минспорта РФ.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Дмитрий Азаров и министр спорта России Павел 
3 ноября 2017, 04:00
«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018

«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018

Стадион «Самара Арена» может стать кандидатом на проведение матча за Суперкубок России 2018 года, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров главе федерального Минспорта.

Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Павел Колобков встретились в Москве и обсудили подготовку к 

3 ноября 2017, 02:13
Урок для наглых: В Самаре «замуровали» припаркованную на газоне «Нексию»

Урок для наглых: В Самаре «замуровали» припаркованную на газоне «Нексию»

В Самаре в одном из дворов установили новенькие ограждения, не оставив места для проезда явно припаркованной с нарушениями "Дуэ Нексии", сообщил в соцсетях местный житель Владимир М., передает Прогород

Теперь достать автомобиль можно разве что с помощью эвакуатора. 
19 августа 2017, 04:24
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных 

3 апреля 2017, 01:43
Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей

Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей

В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону 

15 марта 2017, 11:27
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