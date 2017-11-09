В Самаре в начале ноября началось строительство парковок около стадиона «Самара Арена», на котором пройдут матчи ЧМ-2018. Одна из парковок – северная, которую «отсыпят щебнем», - будет временной, её площадь составит более 72 тысяч квадратных метров. Две - восточная и южная, с асфальтобетонным покрытием, общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, станут постоянными. На новых парковках смогут разместиться более 3000 автомобилей.
«Контракт на строительство парковок на территории, прилегающей к стадиону, выиграла самарская компания «Волгатрансстрой-9». Она же занимается благоустройством территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Все строительно-монтажные работы ведутся с учетом экологической составляющей», - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
|
В Самаре на стадионе к ЧМ-2018 идет внутренняя отделка помещений
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства стадиона «Самара Арена». Вместе с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным и генеральным директором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным они детально оценили работы по раскружаливанию купола. Важнейший этап возведения арены стартовал на минувшей …
|
9 ноября 2017, 10:19
|
В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары
Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там …
|
9 ноября 2017, 09:28
|
В Самаре ищут антихакеров для защиты ЧМ-2018
Власти Самарской области ищут поставщика программ для системы обнаружения компьютерных атак. Это нужно для защиты информационной инфраструктуры ЧМ-2018. Информация опубликована на портале госзакупок. Заказчик - ГКУ «Региональный центр управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области». Победителя электронного …
|
8 ноября 2017, 03:47
|
Возле стадиона «Самара Арена» построят вертолетный центр
Компании «Аэросоюз-Девелопмент» будет передан участок почти в 30 тысяч квадратных метров для строительства вертолетного центра.
Вертолетный центр построят на территории Кировского района возле стадиона «Самара Арена» на улице Дальней. Это в районе 16-го километра Московского шоссе. Отметим, в регионе предполагается организовать …
|
7 ноября 2017, 01:02
|
«Спорт-Инжиниринг»: На всех стадионах к ЧМ-2018, кроме самарского, засеян газон
И.о. гендиректора ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов рассказал, как проходит подготовка стадиона "Самара Арена", который примет 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018.
«Подготовка поля к засеву газона началась уже давно, еще до раскружаливания (купола). Готовится основание для будущего поля, …
|
6 ноября 2017, 07:52
|
Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»
|
3 ноября 2017, 04:00
|
«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018
|
3 ноября 2017, 02:13
|
Урок для наглых: В Самаре «замуровали» припаркованную на газоне «Нексию»
В Самаре в одном из дворов установили новенькие ограждения, не оставив места для проезда явно припаркованной с нарушениями "Дуэ Нексии", сообщил в соцсетях местный житель Владимир М., передает Прогород
Теперь достать автомобиль можно разве что с помощью эвакуатора. …
|
19 августа 2017, 04:24
|
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
|
3 апреля 2017, 01:43
|
Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей
В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону …
|
15 марта 2017, 11:27