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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?
"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за …
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18 декабря 2018, 06:20
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
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18 декабря 2018, 04:56
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85
В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот …
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18 декабря 2018, 08:01
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
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14 декабря 2018, 10:26
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Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
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12 декабря 2018, 10:06
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Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
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7 декабря 2018, 12:48
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В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2
В понедельник, 26 ноября, в областной столице затопило Московское шоссе в районе памятника штурмовику Ил-2. Напомним,что там произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе диаметром 600 миллиметров проезжая часть на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова оказалась «подмочена». По словам …
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26 ноября 2018, 02:55