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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за 
18 декабря 2018, 06:20
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
По Сызрани гуляет зеленая собака

По Сызрани гуляет зеленая собака

В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. 
18 декабря 2018, 04:56
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот 
18 декабря 2018, 08:01
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из 
14 декабря 2018, 10:26
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Во вторник, 11 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. Из-за утечки на водоводе диаметром 900 миллиметров на улице Физкультурной без воды остались жилые дома и один из крупных торговых центров, расположенный около площади Кирова. Отсутствие воды вызвало настоящий 
12 декабря 2018, 10:06
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2

В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2

В понедельник, 26 ноября, в областной столице затопило Московское шоссе в районе памятника штурмовику Ил-2. Напомним,что там произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе диаметром 600 миллиметров проезжая часть на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова оказалась «подмочена». По словам 
26 ноября 2018, 02:55
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