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В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
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3 апреля 2018, 07:00
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По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
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3 апреля 2018, 03:04
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Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:51
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
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3 апреля 2018, 10:50
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План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области
2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио …
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3 апреля 2018, 08:27
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Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года
В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.
Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался …
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2 апреля 2018, 03:34
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В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации
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28 марта 2018, 09:01
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
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23 марта 2018, 09:39
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39
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Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы
В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.
«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает …
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22 ноября 2017, 01:56