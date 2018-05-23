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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

22 мая крупная коммунальная произошла в Октябрьске. На улице Максима Горького прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. В результате утечки без водоснабжения остались 18 многоквартирных, 790 частных жилых домов , детсад, школа и пансионат для ветеранов и инвалидов. В зону отключения 

22 мая 2018, 09:55
Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась 

21 мая 2018, 09:23
Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Очередная авария с участием ребенка произошла 16 мая в Тольятти. В 11:10 37-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Победы в направлении улицы Новопромышленной. В какой-то момент мужчина решил развернуться. В момент совершения маневра под 

17 мая 2018, 01:04
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Капитальный ремонт дома культуры «Волга» в Октябрьске стал одной из основных тем, которая обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Здание ДК находится в очень плачевном состоянии. Часть кабинетов там даже пришлось закрыть, так как в них уже просто 

24 апреля 2018, 09:24
Домашний карась живет у женщины из Октябрьска

Домашний карась живет у женщины из Октябрьска

Необычный питомец живет у жительницы Октябрьска. Три года назад Тамара Ивановна завела карася. Она купила трех рыб на местном рынке 1 мая. Две из них погибли сразу. Третью она выпустила в таз с водой. Там карась прожил три месяца и 
10 апреля 2018, 09:51
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 

20 марта 2018, 12:15
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
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