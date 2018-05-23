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800 жилых домов остались без воды в Октябрьске
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22 мая 2018, 09:55
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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью
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21 мая 2018, 02:42
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6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти
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21 мая 2018, 09:23
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Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти
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17 мая 2018, 01:04
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Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске
14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.
На место отправился отряд спасателей вместе со …
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17 мая 2018, 09:50
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Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске
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24 апреля 2018, 09:24
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Домашний карась живет у женщины из Октябрьска
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10 апреля 2018, 09:51
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Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске
На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.
Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, …
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2 апреля 2018, 04:43
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Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре
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20 марта 2018, 12:15
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Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 10:30
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Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти
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28 февраля 2018, 09:56
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В Самарской области повысят плату за холодную воду
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21 ноября 2017, 09:39