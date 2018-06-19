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Материалы по теме:

«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение 

7 июня 2018, 11:19
Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше

Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше

В Самаре новый Ледовый дворец спорта решили сделать больше, чем планировалось ранее. Новый спортобъект планируют построить на месте старой снесенной арены на улице Молодогвардейской. Объявлены торги на корректировку проектной документации. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделение 121,5 миллиона 

31 мая 2018, 02:02
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
24 мая 2018, 02:07
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

15 мая 2018, 08:00
В Самаре временно изменят 14 автобусных маршрутов из-за перекрытия улицы Димитрова

В Самаре временно изменят 14 автобусных маршрутов из-за перекрытия улицы Димитрова

В четверг, 24 сентября, в Самаре в рамках реконструкции Московского шоссе перекроют улицу Георгия Димитрова. Как уже сообщала "Терра", запланированы работы по переустройству теплосетей. Они продлятся до вторника, 29 сентября.

Будет закрыто движение транспорта на 150-метровом участке в направлении 
23 сентября 2015, 03:33
В Самаре ограничат движение на перекрестке Московского шоссе и улицы Димитрова

В Самаре ограничат движение на перекрестке Московского шоссе и улицы Димитрова

В Самаре с 24 по 27 сентября ограничат движение еще на одном участке Московского шоссе - в районе улицы Димитрова. Там будут менять теплотрассу.

Напомним, сейчас движение по Московскому шоссе затруднено на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Там перекладывают трамвайные 
22 сентября 2015, 10:45
В Самаре ищут убийцу 82-летнего пенсионера

В Самаре ищут убийцу 82-летнего пенсионера

Самарская полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. В прошлую среду, 24 июня, около семи часов утра в Самаре на ул. Димитрова был обнаружен труп мужчины. Он лежал в крови около мусорных контейнеров. Как установлено, погибший – 82-летний житель Самары. 
30 июня 2015, 09:29
В Самаре Priora протаранила BMW X6 и врезалась в столб около ТЦ «Орбита»: водитель погиб, пассажиры ранены

В Самаре Priora протаранила BMW X6 и врезалась в столб около ТЦ «Орбита»: водитель погиб, пассажиры ранены

Стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня на ул. Димитрова около ТЦ «Орбита».

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lada Priora, выезжая из двора, не уступил дорогу и врезался в иномарку BMW X6, после чего влетел в столб.
16 сентября 2014, 02:04
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