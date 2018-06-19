В Самаре возобновлено строительство одного из самых старых городских долгостроев по адресу: ул. Димитрова, 74а. По данным регионального минстроя, в двух секциях нужно достроить по 2 этажа и провести коммуникации, готовность третьей оценивают на 90 процентов. Дом в 10 этажей начали строить в 2004 году, но до конца работу не выполнили. Выяснилось, что у застройщика не было разрешения и работы проводили без экспертизы. Сейчас строительством занимается другая компания. Сдать в эксплуатацию объект планируют в следующем году.
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