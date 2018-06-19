В Самаре с 24 по 27 сентября ограничат движение еще на одном участке Московского шоссе - в районе улицы Димитрова. Там будут менять теплотрассу.



Напомним, сейчас движение по Московскому шоссе затруднено на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Там перекладывают трамвайные …