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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: Пошел по стопам отца
Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение …
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5 декабря 2017, 08:18
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В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки
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5 декабря 2017, 07:04
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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
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2 ноября 2017, 03:18
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В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе
В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.
«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки …
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27 октября 2017, 10:34
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В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета
Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
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24 октября 2017, 05:03
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Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили
Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.
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19 октября 2017, 10:02
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Туристический микроавтобус слетел с дороги, в числе пострадавших жительница Самары
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16 октября 2017, 12:12
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В Самаре туристов отведут в бункер
Блогер Юрий Прокофьев анонсирует, что 10 октября на территории санатория "Волга" открывается первый в Самаре "Народный музей Бункер Жукова". "В последние три месяца он был приведен в состояние, позволяющее принимать группы туристов. Объект был затоплен более 20 лет. Сейчас …
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10 октября 2017, 08:46
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В Черногории заблудившийся польский турист спровоцировал огромный пожар
Крупный лесной пожар на юге Черногории полыхнул из-за незадачливого польского туриста. Заблудившийся путешественник надумал развести костер, чтобы привлечь к себе внимание.
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30 августа 2017, 09:17
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Самарские туристы привезли с отдыха опасные вирусы
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29 августа 2017, 02:05
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Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще
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15 июня 2017, 10:25
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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день
Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish …
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28 марта 2017, 05:09
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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул
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31 января 2017, 11:19
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В аэропорту Стамбула у самолета при взлете взорвался двигатель
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10 апреля 2015, 04:42