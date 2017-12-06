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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Черногории заблудившийся польский турист спровоцировал огромный пожар

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Ситуация 

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Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

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31 января 2017, 11:19
В аэропорту Стамбула у самолета при взлете взорвался двигатель

В аэропорту Стамбула у самолета при взлете взорвался двигатель

В международном аэропорту имени Ататюрка произошло ЧП. Сегодня, 10 апреля, утром при взлете у самолета взорвался один из двигателей. Пилоты смогли остановить борт до того, как пожар от взрыва охватил весь двигатель.
На место немедленно прибыли экстренные службы, однако, как 
10 апреля 2015, 04:42
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