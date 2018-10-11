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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень 
11 октября 2018, 09:20
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске разыскивается водитель, который сбил человека и тут же покинул место аварии. Рано утром во вторник, 9 октября, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд напротив дома № 100 по улице Ленина. Под колесами его легковушки оказался 19-летний парень, 
11 октября 2018, 08:56
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
 
- Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал 
11 октября 2018, 08:03
В блогах: о Параде Памяти в Самаре

В блогах: о Параде Памяти в Самаре

Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму 
10 ноября 2017, 09:30
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти 7 ноября

В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти 7 ноября

Парад Памяти участников Великой Отечественной войны, который в Самаре традиционно проходит 7 ноября, в этом году стал 7-м по счету. В этот раз в мероприятии участвовали 92 местных парадных расчета, техника из Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. Благодарность ветеранам выразили 

8 ноября 2017, 08:57
В Самаре проходит Парад Памяти - 2017

В Самаре проходит Парад Памяти - 2017

В эти минуты на площади Куйбышева в Самаре проходит традиционный Парад Памяти. Участие в нем принимают 92 парадных расчета из нашей губернии, регионов Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. После их прохода реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 

7 ноября 2017, 12:40
7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.

7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 

7 ноября 2017, 10:01
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