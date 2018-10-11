|
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
|
11 октября 2018, 09:32
|
В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»
Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень …
|
11 октября 2018, 09:20
|
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал
|
11 октября 2018, 08:56
|
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару
|
11 октября 2018, 08:03
|
В блогах: о Параде Памяти в Самаре
Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму …
|
10 ноября 2017, 09:30
|
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти 7 ноября
|
8 ноября 2017, 08:57
|
В Самаре проходит Парад Памяти - 2017
В эти минуты на площади Куйбышева в Самаре проходит традиционный Парад Памяти. Участие в нем принимают 92 парадных расчета из нашей губернии, регионов Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. После их прохода реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 …
|
7 ноября 2017, 12:40
|
7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта
|
7 ноября 2017, 10:01