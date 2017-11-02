Весь сайт предписано блокировать за одну статью — это именно то, чего опасались все интернет-компании, отмечают "Ведомости".

Крупнейшая интернет-энциклопедия сети попала в реестр запрещенных сайтов, сообщили представители Wikipedia в официальном твиттер-аккаунте. "Вот оно наконец и случилось: нас внесли в черный список …