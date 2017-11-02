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Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна
В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. …
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10 октября 2017, 04:27
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В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров
В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
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6 октября 2017, 11:14
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Роскомнадзор сократит количество записей в реестре запрещенных сайтов
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4 октября 2017, 10:16
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Роскомнадзор готовит письма мессенджерам
Уже в ноябре Роскомнадзор собирается отправить популярным в России мессенджерам официальные письма с требованием зарегистрироваться у российских операторов связи. Это необходимо для выполнения норм российского закона о мессенджерах, пишут федеральные СМИ. Сервисы, проигнорировавшие новые положения, могут быть заблокированы. По данным …
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2 октября 2017, 08:08
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СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать
В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.
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16 февраля 2017, 03:48
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Русская Wikipedia попала в список запрещенных сайтов
Весь сайт предписано блокировать за одну статью — это именно то, чего опасались все интернет-компании, отмечают "Ведомости".
Крупнейшая интернет-энциклопедия сети попала в реестр запрещенных сайтов, сообщили представители Wikipedia в официальном твиттер-аккаунте. "Вот оно наконец и случилось: нас внесли в черный список …
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8 апреля 2013, 10:26