11
49
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. 
10 октября 2017, 04:27
В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
По его словам, специалисты департамента будут взаимодействовать с компаниями, которые работают в сегменте информационной безопасности, отрабатывая различные сценарии 

6 октября 2017, 11:14
Роскомнадзор сократит количество записей в реестре запрещенных сайтов

Роскомнадзор сократит количество записей в реестре запрещенных сайтов

В следующем месяце Роскомнадзор вдвое уменьшит количество записей в реестре.
В частности, удалят неактуальные и дублирующие записи, информируют «Известия».
Как поясняют эксперты, в реестре могут поместиться лишь 1 млн записей, и на сегодняшний день он фактически переполнен. После появления еще 

4 октября 2017, 10:16
Роскомнадзор готовит письма мессенджерам

Роскомнадзор готовит письма мессенджерам

Уже в ноябре Роскомнадзор собирается отправить популярным в России мессенджерам официальные письма с требованием зарегистрироваться у российских операторов связи. Это необходимо для выполнения норм российского закона о мессенджерах, пишут федеральные СМИ. Сервисы, проигнорировавшие новые положения, могут быть заблокированы. По данным 

2 октября 2017, 08:08
СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.
Появившийся несколько лет назад "черный список" в 2016-м пополнился на 87 тысяч 

16 февраля 2017, 03:48
Русская Wikipedia попала в список запрещенных сайтов

Русская Wikipedia попала в список запрещенных сайтов

Весь сайт предписано блокировать за одну статью — это именно то, чего опасались все интернет-компании, отмечают "Ведомости".

Крупнейшая интернет-энциклопедия сети попала в реестр запрещенных сайтов, сообщили представители Wikipedia в официальном твиттер-аккаунте. "Вот оно наконец и случилось: нас внесли в черный список 

8 апреля 2013, 10:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.