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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Суд удовлетворил иск мужа роженицы, погибшей в больнице им. Семашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в конце прошлого года Советский районный суд Самары признал виновной в причинении 

12 октября 2016, 10:30
К смерти самарчанки в Мatrёshka Plaza могла привести ошибка анестезиолога

К смерти самарчанки в Мatrёshka Plaza могла привести ошибка анестезиолога

Новые подробности резонансного уголовного дела по факту смерти пациентки в частной клинике Мatrёshka Plaza. Не исключено, что в гибели 56-летней Татьяны Стаценко виноват анестезиолог, готовивший женщину к платной операции по удалению грыжи. К таким выводам, по предварительной информации, пришли эксперты, 

15 февраля 2013, 03:01
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