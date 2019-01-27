Врачей одной из самарских больниц подозревают в причинении смерти по неосторожности. Умерла 5-летняя девочка, передает областной следственный комитет.
По версии ведомства, малышку доставили в медучреждение 6 января на карете скорой медпомощи с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов она впала в кому, а 23 января скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция по ней – до 3-х лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют, что привело к гибели ребенка.
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