Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов Суд удовлетворил иск мужа роженицы, погибшей в больнице им. Семашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в конце прошлого года Советский районный суд Самары признал виновной в причинении …