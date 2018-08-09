1
24
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 08.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам на набережной

В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам на набережной

В воскресенье, 29 июля, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Митинг у памятника начнется с поднятия Андреевского флага. В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны 
26 июля 2018, 05:22
Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

3 декабря у входа в ДК имени Литвинова собралась группа людей, в том числе блогер Алексей Навальный.
4 декабря 2017, 04:09
Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного 

11 июля 2017, 05:43
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх