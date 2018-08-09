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В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам на набережной
В воскресенье, 29 июля, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Митинг у памятника начнется с поднятия Андреевского флага. В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны …
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26 июля 2018, 05:22
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Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре
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4 декабря 2017, 04:09
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Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома
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11 июля 2017, 05:43
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В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот
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29 мая 2017, 12:53