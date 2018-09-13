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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится.
 
Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией 
13 сентября 2018, 03:19
В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь -  в деле фигурирует  компания «Топ-строй», бенефициаром которой является 
13 сентября 2018, 01:45
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Во вторник, 11 сентября тренировки с основной командой «Крыльев Советов» начнет французский полузащитник Йоан Молло. Накануне он прибыл в Самару. В зоне прилета аэропорта «Курумоч», несмотря на позднее время, его встречали поклонники. Напомним, что Молло подписал с самарским клубом соглашение, 
11 сентября 2018, 10:22
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
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