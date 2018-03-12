С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. Оно интенсивно теряет свою несущую способность, отмечают в ведомстве. Документ регламентирует движение большегрузов с максимальной нагрузкой от 7 тонн на ось. Кроме того, в период с 20 мая по 31 августа дороги для тягачей закроют днем, если средняя температура будет выше 32 градусов. Пускать их на трассы будут с 22 до 10 часов. Ограничение не распространяется на автобусные перевозки, доставку продуктов, животных, топлива и лекарств, на машины почты и экстренных служб, дорожно-ремонтную технику.
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