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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

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С 

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Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

В Самаре в пятницу, 2 февраля, частично перекроют улицу Ново-Вокзальную. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе, расположенном около 124-го дома. На время работ на проезжей части будет организовано реверсивное движение транспорта на участке от улицы Фадеева до улицы 
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Во вторник, 30 января, на заседании Самарской губернской думы прозвучала информация, что новую кольцевую развязку на пересечении 
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Объявлен список улиц, которые в Самаре перекроют в дни ЧМ - 2018

В Самаре в дни ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта. На создание единой системы городской навигации выделят почти 57 миллионов рублей. Деньги в виде субсидии поступят из областного бюджета. Полностью перекроют улицы Шостаковича, Молодогвардейскую, Фрунзе, Куйбышева и Волжский проспект, на Московском 
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В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта

В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта

В Самаре частично перекроют движение транспорта по улице Ташкентской. Проезд будет закрыт по правой стороне дороги, автомобильный транспорт пустят по левой стороне. Как сообщил замначальника отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Артем Кудашев, пока схема проходит согласование, передает 63.ru. Перекрытие 
19 января 2018, 05:10
В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
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Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год

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12 июля 2017, 10:46
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