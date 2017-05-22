В субботу, 27 мая, в 14:00, в областной столице на Ленинградской, 61, появятся часы обратного отсчета до ЧМ-2018. Почетными гостями этой акции будут государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы, а также в ней примут участие простые самарцы и гости губернии.
Рядом с часами все пришедшие на мероприятие получат возможность проявить себя в конкурсах, ответить на вопросы викторины, стать обладателями ценных призов. Кстати, Часы обратного отсчета до мирового футбольного первенства уже запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.
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