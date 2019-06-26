Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая … В Самарской областиновый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуруВысшая