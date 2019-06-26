Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии. Им стал Махмуд-Али Калиматов, много лет проработавший в нашем регионе.
Службу в органах прокуратуры он начал с 1990 года, в 1995 году назначен заместителем прокурора Кировского района Самары, а спустя год возглавил районную надзорную службу. С 1997 по 2003 годы работал в должности прокурора Самары, а следующие полтора года в должности заместителя прокурора области. В2 2004-2007 годах бы прокурором Ингушетии. После возвращения в Самару занимал посты главы контрольного департамента губернатора Самарской области, а позже советника главы региона. С 2015 года занимал пост главы регионального Росприроднадзора.
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