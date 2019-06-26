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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

На федеральном политическом поле сегодня одна из самых обсуждаемых новостей - назначение бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина. Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 
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Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее эту должнгость занимал Сергей Скворцов, который теперь утвержден его заместителем. Отметим, что в 2016-2018 годах Николя Мор был президентом тольяттинского автогиганта. Из совета 
17 июня 2019, 05:17
Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию. 
 
- Конечно, есть и те, кто 
10 июня 2019, 10:16
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