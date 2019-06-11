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Материалы по теме:

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 13 июня, жителям Куйбышевского района лучше запастись водой. С 10:00 на улице Медицинской начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Считается, что новое подключение в дальнейшем повысит надежность водоснабжения на 113 
11 июня 2019, 05:12
В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

В новом сезоне Российской премьер-лиги домашние матчи Футбольного клуба «Оренбург» будут проводиться на стадионе в Самаре. Об этом рассказал спортивный директор высшего дивизиона Виктор Пышкин. По его словам, причиной переноса игр в столицу 63-го региона стало то, что стадион клуба 
7 июня 2019, 08:51
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что 
6 июня 2019, 04:42
«Крылья Советов» не попали в десятку

«Крылья Советов» не попали в десятку

«Крылья Советов» и «Оренбург» весьма задорно начали встречу, обменявшись пенальти уже в первые 12 минут матча. Оба раза арбитр встречи Кукуян, который завтра встретит свое 37-летие, показывал на «точку» после игры рукой. Оба раза явно неумышленной. Шейдаев явно стремился сыграть 
3 апреля 2019, 08:15
В матче с «Оренбургом» не будут играть Никита Чичерин и Сергей Корниленко

В матче с «Оренбургом» не будут играть Никита Чичерин и Сергей Корниленко

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к перенесенному матчу с «Оренбургом». Напомним, что игра запланирована на 3 апреля. Спортсмены провели тренировку на главном поле стадиона «Металлург». В общей группе занимались Виталий Денисов, который не смог доиграть весь матч с «Арсеналом», а 
2 апреля 2019, 11:12
«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести 
19 марта 2019, 07:42
Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая

Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая

Матч 16-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги между футбольными «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть сыгран 3 апреля. Об этом сообщается в твиттере «КС». Это связано с тем, что оренбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка России.

Напомним, футбольный поединок должен был пройти 1 

7 марта 2019, 12:03
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