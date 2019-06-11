На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром … В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего