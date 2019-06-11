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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду
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11 июня 2019, 05:12
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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре
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7 июня 2019, 08:51
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Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
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6 июня 2019, 04:42
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«Крылья Советов» не попали в десятку
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3 апреля 2019, 08:15
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В матче с «Оренбургом» не будут играть Никита Чичерин и Сергей Корниленко
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2 апреля 2019, 11:12
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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля
Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести …
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19 марта 2019, 07:42
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Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая
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7 марта 2019, 12:03
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