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Материалы по теме:

Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 

11 июля 2018, 05:35
Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля

Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля

Врио заместителя председателя правительства, министра по управлению финансами Самарской области Андрей Прямилов прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк». По его словам, муниципальным властям поставлена задача как можно скорее выбрать другой банк для перечисления зарплат бюджетникам.

Кроме того, Прямилов заверил 

11 июля 2018, 02:55
За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах 

11 июля 2018, 12:49
Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.

Победа России в матче 1/8 финала 

3 июля 2018, 06:01
Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров поручил подготовить проект решения по улице Куйбышева. Напомним, появились предложения оставить улицу пешеходной после ЧМ-2018. Один из юзеров создал в «Твиттере» пост и адресовал его Дмитрию Азарову: «Если этот твит наберет 1000 rt, отдадите 
2 июля 2018, 01:23
Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен 

18 мая 2018, 11:23
«Газбанк» - лучший налогоплательщик

«Газбанк» - лучший налогоплательщик

Самарский «Газбанк» стал победителем национального рейтинга «Налогоплательщик года -2017». Лучшие компании со всей страны отобрал «Фонд содействия развитию предпринимательства и промышленности». «Налогоплательщик года» – это экономический бизнес-рейтинг организаций, соблюдающих налоговую дисциплину и осуществляющих значительный вклад в федеральный и региональный бюджеты. 
17 мая 2018, 05:07
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

9 апреля 2018, 10:20
АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов потребовало возобновить производство по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника «Волго-Камского банка» Олега Назарова, а также других руководителей организации 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, до настоящего времени препятствием арбитражному 

9 апреля 2018, 01:01
5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
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