Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в том, что выплаты компенсаций начнутся не позднее 25 июля.
«Я понимаю, что сейчас люди испытывают большое волнение. Но нужно сохранять спокойствие. По опыту работы других банков можно не сомневаться в том, что все обязательства перед вкладчиками будут исполнены. Система страхования покрывает суммы до1,4 миллиона рублей. Я уверен, что абсолютное большинство людей, которые имеют свои накопления в «Газбанке», находятся в этой категории», - пояснил Дмитрий Азаров.
Кроме того, врио губернатора добавил, что на следующей неделе у него запланирована поездка в Москву. Там он намерен встретиться с руководством Агентства по страхованию вкладов и еще раз обсудить все меры поддержки для клиентов «Газбанка».
Напомним, сообщение об отзыве лицензии у «Газбанка» ЦБ выпустил утром 11 июля. Регулятор посчитал, что руководство организации предприняло недостаточно иер для того, чтобы нормализовать его деятельность, что привело к принятию жесткого решения. За 2 года до отзыва лицензии «Газбанк» сменил собственников. Владельцами его акций стали ряд иностранных граждан и компаний.
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