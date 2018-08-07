Врио вице-губернатора-министра экономического развития, инвестиций и торговли #СО Александр Кобенко @akobenko переходит на работу в федеральную структуру. Об этом сегодня, 7 августа, объявил глава региона Дмитрий Азаров. pic.twitter.com/T7H4l2Aqtr— Минэкономразвития СО (@economy_samreg) 7 августа 2018 г.
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7 августа 2018, 03:06
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Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок
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1 августа 2018, 01:06
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе
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Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»
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После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют …
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28 июня 2018, 05:36
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Заместитель Александра Кобенко покидает свой пост
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В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти
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По словам чиновника, проект …
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11 мая 2018, 02:46
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В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей
В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
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8 декабря 2017, 09:26
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Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года
В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
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12 сентября 2017, 10:09
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Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%
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22 августа 2017, 09:03
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Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэкономразвития, ведомство предложило не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения. Вместо этого станут выносить предупреждение.
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17 августа 2017, 10:13