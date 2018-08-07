3
15
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

Стрелки часов прошли отметку 16:00, а это значит, что на «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений в эфире ждет Светлана Столичная. Звоните в течение ближайшего часа!

Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.
7 августа 2018, 03:06
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Полицейские из Ставропольского района области выясняют подробности аварии на трассе «Ташелка - Сосновка». В понедельник, 6 августа, в 21:20 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21104 со стороны села Ташелка в направлении Сосновки. На 1 километре трассы автомобилист не смог держаться 
7 августа 2018, 01:32
В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

Самарская область в этом году получит дополнительный миллиард рублей на возведение Фрунзенского моста, который строят уже 4-й год. 
 
Общий вес металлоконструкций Фрунзенского мостового перехода превышает 9 тысяч тонн. Сейчас порядка 80% из них уже собраны и надвинуты. А параллельно продолжаются 
7 августа 2018, 08:19
Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. По его словам, работа учреждения ни разу не подвергалась детальной проверке.

«В послании я подчеркивал: никаких индульгенций 
1 августа 2018, 01:06
В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления 
31 июля 2018, 10:19
«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.

«Ремонтные работы в воскресенье вечером, 
30 июля 2018, 11:24
Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.

После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют 

28 июня 2018, 05:36
Заместитель Александра Кобенко покидает свой пост

Заместитель Александра Кобенко покидает свой пост

В министерстве экономического развития Самарской области освободится кресло одного из заместителей главы ведомства Александра Кобенко. Свой пост покидает Дмитрий Горбунов. Он сообщил, что переходит на другую работу – на какую именно, пока не раскрывает, отметив лишь, что новая работа с 
21 мая 2018, 04:41
В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.

По словам чиновника, проект 
11 мая 2018, 02:46
В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
Так, идет речь об ужесточении регламента техосмотра с целью исключения получения диагностической карты без соответствующей проверки машины. Вместе с 

8 декабря 2017, 09:26
Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
Как отмечается, согласно базовому прогнозу, уменьшение пенсий осуществят поэтапно: 2018 год 

12 сентября 2017, 10:09
Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
Речь идет об уменьшении стоимости, которое будет в сентябре. Снижение ценовых показателей в основном затронет овощи и 

22 августа 2017, 09:03
Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэкономразвития, ведомство предложило не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения. Вместо этого станут выносить предупреждение.
Специалисты министерства поясняют: данную норму будут применять лишь к тем структурам, нарушения которых не нанесли вреда. В 

17 августа 2017, 10:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх