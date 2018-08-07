Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэкономразвития, ведомство предложило не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения. Вместо этого станут выносить предупреждение.

Специалисты министерства поясняют: данную норму будут применять лишь к тем структурам, нарушения которых не нанесли вреда. В …