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Материалы по теме:

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

21 сентября 2018, 05:27
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва 

1 августа 2018, 06:04
Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.

Исполнять обязанности начальника 
14 мая 2018, 10:38
Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки

Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки

На днях в самарских пабликах начали появляться необычные фото с Московского шоссе. На них - колодцы, с запененными люками.
 
Горожане справедливо задаются вопросом, с какой целью провели такую странную необычную для Самару работу. Может быть, чтобы крышки люков не 
9 мая 2018, 02:23
Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Однако, соответствующее постановление губернатора еще не подписано.
17 ноября 2017, 12:25
В Самарской области собрали 56,3% платежей на капремонт жилья

В Самарской области собрали 56,3% платежей на капремонт жилья

Таковы результаты по итогам второго квартала 2015 года, сообщил на заседании правительства Самарской области министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Крайнев (на фото). Для сравнения: в 2014 году собрали 47,3% платежей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Капитальный 
5 августа 2015, 03:45
Выборы губернатора Самарской области: проголосовали 2 руководителя министерств

Выборы губернатора Самарской области: проголосовали 2 руководителя министерств

Сегодня, 14 сентября, в Самарской области проходят выборы главы региона.

В одиннадцатом часу утра в Самаре на избирательном участке, который расположен в здании института «Гипровостокнефть» на ул. Красноармейской, был замечен врио министра экономического развития региона Александр Кобенко (на фото).
14 сентября 2014, 01:53
Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках, пообещал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев. По его словам, в 2013 году в 1476 многоквартирных домах установили 2350 приборов учета, на это было выделено из областного бюджета 446 млн 

5 июня 2014, 12:03
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