Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева будет его заместитель Сергей Ульянкин.
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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21 сентября 2018, 05:27
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития
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7 августа 2018, 02:37
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Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?
1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва …
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1 августа 2018, 06:04
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Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост
14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.
Исполнять обязанности начальника …
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14 мая 2018, 10:38
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Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки
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9 мая 2018, 02:23
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Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке
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17 ноября 2017, 12:25
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В Самарской области собрали 56,3% платежей на капремонт жилья
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5 августа 2015, 03:45
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Выборы губернатора Самарской области: проголосовали 2 руководителя министерств
Сегодня, 14 сентября, в Самарской области проходят выборы главы региона.
В одиннадцатом часу утра в Самаре на избирательном участке, который расположен в здании института «Гипровостокнефть» на ул. Красноармейской, был замечен врио министра экономического развития региона Александр Кобенко (на фото).
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14 сентября 2014, 01:53
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Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках
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5 июня 2014, 12:03