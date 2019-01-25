Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.



- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в …