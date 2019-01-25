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300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей
В Самарской области ряд ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты от правительства Санкт-Петербурга. В честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады власти города на Неве решили выплатить по 7 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, а также проживающим по всей …
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25 января 2019, 08:22
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В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло
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25 января 2019, 07:58
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самарской области стартовала подготовка к паводку
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24 января 2019, 09:22
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Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
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22 января 2019, 09:33
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»
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22 января 2019, 03:09
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В 7 самарских школах ввели карантин
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22 января 2019, 01:49
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В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности
Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост …
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21 января 2019, 02:04
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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра
В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым.
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18 января 2019, 04:25
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Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
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18 января 2019, 02:57
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Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы
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15 января 2019, 07:46
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Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом
Стало известно, что Самарская государственная сельскохозяйственная академия стала университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил выпускник СГСХА, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.
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10 января 2019, 11:25
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В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку
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9 января 2019, 05:35
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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