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Материалы по теме:

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков

В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков

В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании  в  Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых 
30 ноября 2018, 11:13
В Самаре за двойное убийство пойдут под суд пятеро мужчин

В Самаре за двойное убийство пойдут под суд пятеро мужчин

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 26 лет до 31 года. Их подозревают в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в убийстве двух человек.

По версии следствия, 
30 ноября 2018, 08:39
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В четверг, 29 ноября, суд Самарского района областной столицы арестовал на два месяца начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова. Напомним, что чиновника подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Во время заседания выяснилось, что 
29 ноября 2018, 04:12
Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
Подозреваемый в убийстве самарского авторитета сдался силовикам

Подозреваемый в убийстве самарского авторитета сдался силовикам

Силовики возобновили расследование уголовного дела об убийстве Александра Законова, которое произошло в 2004 году. К сотрудникам ФСБ явился с повинной подозреваемый в совершении этого преступления Олег Терехов. Он рассказал, что у него возник конфликт с потерпевшим. В пылу ссоры предполагаемый 

2 ноября 2018, 01:56
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
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