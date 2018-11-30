В Самаре за двойное убийство пойдут под суд пятеро мужчин



По версии следствия, … В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 26 лет до 31 года. Их подозревают в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в убийстве двух человек.По версии следствия,