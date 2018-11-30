|
В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
|
30 ноября 2018, 05:20
|
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
|
30 ноября 2018, 04:40
|
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
|
30 ноября 2018, 02:27
|
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
|
30 ноября 2018, 02:16
|
В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков
В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании в Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых …
|
30 ноября 2018, 11:13
|
В Самаре за двойное убийство пойдут под суд пятеро мужчин
|
30 ноября 2018, 08:39
|
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС
|
29 ноября 2018, 04:12
|
Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
|
8 ноября 2018, 04:45
|
Подозреваемый в убийстве самарского авторитета сдался силовикам
|
2 ноября 2018, 01:56
|
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней
|
1 ноября 2018, 02:18
|
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника
В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …
|
1 ноября 2018, 11:22