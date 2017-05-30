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В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза
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27 мая 2017, 01:55
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В Сызрани на пляже утонула женщина
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27 мая 2017, 01:22
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Сызрань вымирает?
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25 мая 2017, 11:43
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Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек
Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.
Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В …
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25 мая 2017, 08:12
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В Самаре чуть не погиб ребенок
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11 апреля 2017, 04:56
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В блогах: кто ответит за разрушение домов?
Блогер Екатерина Букова спрашивает в "ЖЖ", кто ответит за разрушение домов на левом берегу реки Самары в районе улиц Тракторной и Гаванской? "С недавних пор жизнь местных жителей превратилась в нескончаемый кошмар. На реке круглосуточно ведется добыча песка. В …
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9 августа 2016, 09:33
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Парадную лестницу на самарской набережной отремонтируют за 54 миллиона рублей
Правительство Самарской области объявило тендер на капитальный ремонт парадной лестницы с набережной Волги к площади Славы. Цена контракта - 54 миллиона рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, подрядчик должен уложить более 11 тысяч квадратных метров новой цветной плитки, установить 560 метров …
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3 июля 2014, 05:36