На 40% упало потребление алкоголя в России Минздрав России заявил, что за последние 12 лет россияне стали пить на 40% меньше. Среднестатистический гражданин нашей страны потребляет на 3,5 литра алкоголя меньше, чем в 2006 году. По мнению специалистов, такая тенденция наблюдается не первый год. По результатам прошлого …