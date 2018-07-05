Один из старейших российских туроператоров - «Натали Турс» на протяжении четверти века отправлявший российских граждан зарубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном, пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего, чартерными рейсами. Причина кризиса - низкие финансовые показатели и спрос на поездки.
Самарское представительство одного из старейших российских туроператоров «Натали Турс» обслуживает практически весь Приволжский Федеральный Округ - от Башкирии до Пензы. Сейчас офис пуст. Сотрудники отказываются от комментариев. Между тем, известно, что с 4-го июля все забронированные и оплаченные компанией туры в связи с финансовыми проблемами аннулированы.
- Неприятным толчком стало то, что компания была вынуждена отменить чартерную программу, - рассказала исполнительный директор «Самараинтур» Вера Бастракова. - Основными нашими направлениями были Испания, Черногория, Греция. В этом году мы наблюдаем пониженный спрос на европейские направления и компании было тяжело далее справляться со своей программой, потому что спрос, глубина продаж сейчас очень небольшая. Гонять пустые рейсы - это убытки, и дальше залезать в такую финансовую дыру никому не хочется.
По подсчетам Ростуризма, у «Натали Турс» в этом году было 22 тысячи клиентов. Это небольшая доля от 30 миллионов ежегодно уезжающих за границу россиян. Однако, по оценке экспертов, сработал принцип домино - взволнован весь рынок. В разгар высокого туристического сезона это негативный симптом. Сам владелец компании Владимир Воробьев заявил, что одной из причин кризиса стал Чемпионат мира по футболу, так как многие из тех, кто обычно отдыхал за границей, решил остаться дома и посетить матчи. Впрочем, официальные власти имеют противоположное мнение.
- Чемпионат мира по футболу причиной никакого кризиса быть не может, ничего он не оттянул, - считает Глава Ростуризма Олег Сафонов. - Какие-то сегменты выездного туризма сократились, число поездок уменьшилось, но это не говорит о том, что весь турпоток уменьшился, может быть структура спроса по тем или иным агентствам изменилась. Несколько компаний недостаточно верно оценили конъюнктуру выездных туристских потоков.
Как заявляют в Ростуризме, все вылетевшие туристы благополучно вернутся домой. Кроме того, начался возраст средств уже оплатившим путевки клиентам туристической компании. Впрочем, по мнению экспертов, в перспективе новым кризисом отрасли выездного туризма грозит рост курса евро.
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