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В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода
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4 декабря 2017, 10:55
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Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
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3 декабря 2017, 03:34
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«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками
Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».
Как …
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3 декабря 2017, 02:57
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Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской
В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
По словам активистов, житель Самары …
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2 декабря 2017, 04:25
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«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку
«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим …
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2 декабря 2017, 03:17
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи
Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.
«Все …
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30 ноября 2017, 11:54
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В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи
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29 ноября 2017, 05:06