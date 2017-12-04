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Материалы по теме:

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на 
3 декабря 2017, 03:34
«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».

Как 
3 декабря 2017, 02:57
Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
 
По словам активистов, житель Самары 
2 декабря 2017, 04:25
«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим 
2 декабря 2017, 03:17
СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки. Статья – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Малыш скончался в больнице 18 ноября 2017 года.

«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
1 декабря 2017, 08:03
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

«Все 
30 ноября 2017, 11:54
В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В среду, 29 ноября, в Самаре на улице Пензенской временно встали трамваи. Прямо на путях произошло ДТП. Погрузчик разбил легковой автомобиль Lada Priora.

«ДТП на трамвайных путях. Пензенская 52. Водитель погрузчика при выезде со двора не пропустил «Приору». Наблюдалась 
29 ноября 2017, 05:06
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