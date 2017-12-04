Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».



По словам активистов, житель Самары … В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской,со ссылкой на активистов «Ночного патруля».По словам активистов, житель Самары