Чтобы все успели: Стало известно, когда «бабахнет» салют на площади Куйбышева опубликовала на официальном сайте график праздничной программы на площади Куйбышева в новогоднюю ночь. Стартует мероприятие, как и сообщалось ранее, в 22:30. Однако в этом году салют устроят позже обычного. Как говорится в сообщении, горожане в этот вечер … Мэрия Самарыграфик праздничной программы на площади Куйбышева в новогоднюю ночь. Стартует мероприятие, как и сообщалось ранее, в 22:30. Однако в этом году салют устроят позже обычного. Как говорится в сообщении, горожане в этот вечер