Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет друзей, партнеров и коллег с Новым, 2019 годом!!!
Желаем Вам космического здоровья, счастья большого, как вселенная, скорости достижения цели и чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год!
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Главу областного Минпрома Михаила Жданова назначили «дежурить» в Новогоднюю ночь
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31 декабря 2018, 04:47
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Чтобы все успели: Стало известно, когда «бабахнет» салют на площади Куйбышева
Мэрия Самары опубликовала на официальном сайте график праздничной программы на площади Куйбышева в новогоднюю ночь. Стартует мероприятие, как и сообщалось ранее, в 22:30. Однако в этом году салют устроят позже обычного. Как говорится в сообщении, горожане в этот вечер …
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30 декабря 2018, 04:18
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«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками
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29 декабря 2018, 01:12
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10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников
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26 декабря 2018, 01:07