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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического 

6 июля 2017, 09:28
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и 
6 июля 2017, 11:23
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
5 июля 2017, 05:48
Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.

Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во 

4 июля 2017, 05:12
Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Дерзкое ограбление со стрельбой произошло накануне в городе Камышине Волгоградской области. Грабители завладели товаром более чем на 5 миллионов рублей и ранили в голову сотрудника полиции.
Как сообщили региональные СМИ, трое злоумышленников в масках ворвались в салон и, угрожая оружием, 

19 июня 2017, 12:08
Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, 

16 июня 2017, 05:19
На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе

На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе

С требованием убрать заведение, построенное на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м, обратилась к служителям Фемиды сызранская администрация. По данным пресс-службы УФССП РФ по Самарской области, в отношении хозяйки было возбуждено исполнительное производство.
Несмотря на это, предпринимательница не торопилась 

24 мая 2017, 12:24
Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

В ночь на 26 апреля в самарскую больницу доставили двух молодых мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, одному пуля попала в плечо, другой ранен в живот и в области сердца. Возраст пострадавших - 26 и 27 лет. Медики передали 

26 апреля 2017, 03:53
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, 
3 апреля 2017, 12:21
В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах

В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах

В России запущен онлайн-сервис RestoRaids. Он дает возможность отыскать рестораны и бары, где предлагают еду и напитки бесплатно или с очень большой скидкой. На данный момент в российской столице действует около 400 таких предложений.
Например, отмечают эксперты, греческий ресторан Gyros 

14 марта 2017, 08:10
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
В Самаре мужчине прострелили руку в ресторане

В Самаре мужчине прострелили руку в ресторане

Сегодня, 21 мая, около 5 часов утра в одном из самарских баров между посетителями случился конфликт с применением оружия, передает портал 63.ru

В результате 30-летний мужчина получил ранение из травматического пистолета. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали 
21 мая 2016, 01:15
В Тольятти двух мужчин расстреляли из травматического пистолета

В Тольятти двух мужчин расстреляли из травматического пистолета

Вчера, 14 мая, около 20 часов в Автозаводском районе Тольятти случилась стрельба, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники в оперативных структурах Автограда. В городскую больницу были доставлены двое мужчин с ранениями, по предварительной версии, полученными из 
15 мая 2016, 02:56
В Самаре 21-летнего парня расстреляли из травматического оружия

В Самаре 21-летнего парня расстреляли из травматического оружия

Сегодня, 13 марта, около 3 часов ночи в одну из городских больниц Самары был доставлен мужчина в возрасте около 21 года с огнестрельным ранением в живот, полученным предположительно из травматического оружия, передает Волга Ньюс со ссылкой оперативные структуры города.
13 марта 2016, 10:55
В Самаре 28-летнему парню выстрелили в лицо из «травмата»

В Самаре 28-летнему парню выстрелили в лицо из «травмата»

Сегодня, 24 января, ночью в одну из городских больниц Самары был доставлен 28-летний молодой человек с ранением лица, предположительно полученным из травматического оружия, сообщает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
 
При каких обстоятельствах был ранен мужчина, 
24 января 2016, 02:11
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