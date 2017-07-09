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Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?
Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического …
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6 июля 2017, 09:28
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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей
Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.
Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во …
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4 июля 2017, 05:12
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Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского
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19 июня 2017, 12:08
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Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать
В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
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16 июня 2017, 05:19
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На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе
С требованием убрать заведение, построенное на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м, обратилась к служителям Фемиды сызранская администрация. По данным пресс-службы УФССП РФ по Самарской области, в отношении хозяйки было возбуждено исполнительное производство.
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24 мая 2017, 12:24
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Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки
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26 апреля 2017, 03:53
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На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело
В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, …
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3 апреля 2017, 12:21
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В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах
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14 марта 2017, 08:10
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В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео
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10 февраля 2017, 01:39
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В Сызрани все антикафе выставили на продажу
Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».
Антикафе «Comix-Zone» находится в центре …
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9 февраля 2017, 11:26
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В Самаре мужчине прострелили руку в ресторане
Сегодня, 21 мая, около 5 часов утра в одном из самарских баров между посетителями случился конфликт с применением оружия, передает портал 63.ru
В результате 30-летний мужчина получил ранение из травматического пистолета. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали …
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21 мая 2016, 01:15
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В Тольятти двух мужчин расстреляли из травматического пистолета
Вчера, 14 мая, около 20 часов в Автозаводском районе Тольятти случилась стрельба, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники в оперативных структурах Автограда. В городскую больницу были доставлены двое мужчин с ранениями, по предварительной версии, полученными из …
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15 мая 2016, 02:56
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В Самаре 21-летнего парня расстреляли из травматического оружия
Сегодня, 13 марта, около 3 часов ночи в одну из городских больниц Самары был доставлен мужчина в возрасте около 21 года с огнестрельным ранением в живот, полученным предположительно из травматического оружия, передает Волга Ньюс со ссылкой оперативные структуры города.
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13 марта 2016, 10:55
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В Самаре 28-летнему парню выстрелили в лицо из «травмата»
Сегодня, 24 января, ночью в одну из городских больниц Самары был доставлен 28-летний молодой человек с ранением лица, предположительно полученным из травматического оружия, сообщает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
При каких обстоятельствах был ранен мужчина, …
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24 января 2016, 02:11