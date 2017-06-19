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Бункер S

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Материалы по теме:

Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Дерзкое ограбление со стрельбой произошло накануне в городе Камышине Волгоградской области. Грабители завладели товаром более чем на 5 миллионов рублей и ранили в голову сотрудника полиции.
Как сообщили региональные СМИ, трое злоумышленников в масках ворвались в салон и, угрожая оружием, 

19 июня 2017, 12:08
Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири

Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири

В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать 

19 июня 2017, 11:57
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. 

16 июня 2017, 03:21
Самарская полиция ищет потерпевших от рук двух грабителей

Самарская полиция ищет потерпевших от рук двух грабителей

Полицейские задержали двоих молодых людей 25 и 23 лет, которых подозревают в разбойном нападении. Их жертвой стала 23-летняя жительница Тольятти. Они напали на нее в квартире и ограбили. Потерпевшей угрожали пистолетом. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. В 
16 июня 2017, 02:53
В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром

В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром

В одну из самарских больниц была госпитализирована девушка, которую пытались зарезать шампуром. Она была ранена в область груди. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 26-летнего мужчину. По данным силовиков, подозреваемый и его жертва были близки. Во время отдыха во 

16 июня 2017, 11:10
Экс-глава «Волжских коммунальных систем» стал топ-менеджером «РКС»

Экс-глава «Волжских коммунальных систем» стал топ-менеджером «РКС»

Бывший руководитель ООО «Волжские коммунальные системы» Олег Маркелов с 15 июня начал работать в новой должности. Он стал директором по операционной деятельности компании «Российские коммунальные системы». В числе его задач также оптимизация производственной деятельности предприятий, внедрение технической политики РКС и 

15 июня 2017, 06:11
Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. 

8 июня 2017, 05:23
Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Президент России Владимир Путин назначил Николая Новикова, ранее возглавлявшего арбитражи Самарской области и Татарстана, на должность председателя арбитражного суда Москвы. Эксперты предполагают, что данное решение повлечет за собой ряд кадровых перестановок и в нашем регионе, где уже два года пустует 

1 июня 2017, 11:25
В Самаре главным госветинспектором области стал Андрей Мелехин

В Самаре главным госветинспектором области стал Андрей Мелехин

Новым главным государственным ветеринарным инспектором Самарской области стал Андрей Мелехин. Он назначен на этот пост по распоряжению губернатора в среду, 31 мая. Ранее Мелехин работал в Тольятти, он возглавлял городскую станцию по борьбе с болезнями животных, службу лабораторной разведки и 

1 июня 2017, 09:51
Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

В ГУ МВД России по Самарской области опровергли информацию о ДТП на Южном мосту. В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях в пабликах, посвященных Самаре и Новокуйбышевску, появились сообщения, что Южный мост якобы обрушился и с него упал пассажирский микроавтобус. 

24 апреля 2017, 02:35
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

В четверг, 20 апреля, в центре Самары был обнаружен подозрительный предмет. «Оцеплена улица Самарская до Ленинградки», - сообщил очевидец в социальной сети. Другие пользователи рассказали, что машины силовиков стояли возле Троицкого рынка на улице Галактионовской. Они опубликовали фото с места 
20 апреля 2017, 02:03
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