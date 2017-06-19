Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Он сам написал рапорт на увольнение. По мнению экспертов, это было связано с неудовлетворительными результатами работы ведомства по итогам плановой проверки, проведенной МВД России. Какие изменения могут ждать Самару с приездом нового начальника областного главка, расскажем прямо сейчас.
Бывший начальник полицейского управления Магаданской области Александр Винников всегда лично открывал спортивные мероприятия, проводимые ведомством. Женские стрелковые соревнования в марте 2015-го стали его первым публичным мероприятием в тогда еще новой должности.
Генерал-майор прославился борьбой с нарушителями тишины и запретом на продажу энергетических коктейлей молодежи. По его инициативе соответствующие законы были приняты на региональном уровне. С прессой особо не откровенничал, в отличие от прежнего начальника самарского главка Сергея Солодовникова, который сразу стал в регионе одним из главных ньюсмейкеров. Предыдущий руководитель делал громкие заявления по уголовным делам, отправил в нерабочее время патрулировать улицы чуть не весь личный состав, сносил незаконные киоски и постоянно менял кадры. Его предшественник Юрий Стерликов тоже позиционировал себя другом журналистов, но был осторожен в публичных высказываниях. На время работы генерала пришлась реформа милиции, когда она была переименована в полицию, и сокращение штата силовиков. Если говорить о качественных показателях работы нового начальника областной полиции, то за последний год работы Винникова на Колыме уровень преступности снизился на 10%. В 2016-м совершено около 3 тысяч правонарушений. Раскрыты все убийства и разбойные нападения. Во всяком случае так пишут местные СМИ. С Самарской областью эти цифры несопоставимы. Преступлений у нас совершается в почти в 15 раз больше. Кроме того, население Магаданского региона в 22 раза меньше. Поэтому назначение Винникова в 63-й регион может расцениваться как повышение. И на этой ступени карьерной лестницы генерал-майор вряд ли остановится.
Александр Паулов, адвокат:
- Такие люди не задерживаются - они получают очередные звания. Судя по тому, что он генерал-майор, ему хочется стать генерал-лейтенантом. Учитывая, что он не совсем из Магадана, а больше из Питера, проработал там более 25 лет, он пойдет туда дальше либо в Москву на повышение. Я думаю, 2 года, от силы 3. Не более того.
Эксперты ТРК «ТЕРРА» считают, что Винников приедет в область вместе со своими специалистами.
Вячеслав Яблоков, адвокат:
- Вероятность того, что люди прежней команды Солодовникова останутся на своих местах на уровне замов, то есть топовых, крайне низкая.
По мнению экспертов, вслед за Винниковым в 63-й регион может переехать его заместитель Мурад Матевосян, с которым они вместе работали еще в Санкт-Петербурге. В самарском главке полиции вакантного поста такого ранга нет. Когда новый генерал прибудет в Самару, пока неизвестно.