Реналь Мязитов покинул посты руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки, а также регионального Управления капитального строительства. Сейчас его обязанности в обеих структурах исполняют заместители. Причина ухода официально не сообщается.

Не исключено, что это может быть связано с уголовным преследованием в …