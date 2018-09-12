Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его информацией дело связано с покупкой под застройку 3 гектаров земли по завышенной цене.
«При им же сделанной оценке участка в 90 млн., Мязитов в 2015 г заплатил 150 млн. При этом пол-участка не пригодно для стройки, так как находится в красных линиях», - пишет Хинштейн.
Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» по заявлению нынешнего руководства СОФЖИ. Общий ущерб, нанесенный предыдущим менеджментом фонда Александр Хинштейн оценивает в 1,8 миллиарда рублей.
Пикантность ситуации заключается в том, что буквально вчера ывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова приговорили к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Рубакова задержали летом 2017-го в тот момент, когда друг его семьи Реналь Мязитов, передавал ему 2, 5 миллиона рублей за решение собственной проблемы с правоохранительными органами. Сам Рубаков помочь ему не мог, но согласился найти нужного человека, которому и предназначались эти деньги. В поле зрения правоохранителей господин Мязитов попал еще три года назад, но уголовное дело завели только сейчас.
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