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Под Октябрьском под лед провалился снегоход
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21 января 2019, 08:19
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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост
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20 января 2019, 11:49
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В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли
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20 января 2019, 10:58
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Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды
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16 января 2019, 03:01
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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