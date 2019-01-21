Под Октябрьском под лед провалился снегоход … На Волге в районе Октябрьска под лед ушел снегоход. Это произошло напротив района Костычи. Несколько отдыхающих поехали на снегоходе по Волге в сторону островов, техника благополучно добралась до острова Зеленя, но совсем неподалеку от него лед оказался непрочным и снегоход