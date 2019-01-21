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Материалы по теме:

Под Октябрьском под лед провалился снегоход

Под Октябрьском под лед провалился снегоход

На Волге в районе Октябрьска под лед ушел снегоход. Это произошло напротив района Костычи. Несколько отдыхающих поехали на снегоходе по Волге в сторону островов, техника благополучно добралась до острова Зеленя, но совсем неподалеку от него лед оказался непрочным и снегоход 
21 января 2019, 08:19
Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Стало известно, что глава департамента физкультуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покидает свой пост. Чиновник сообщил об этом в своем микроблоге в Твиттере.
 
«Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю 
20 января 2019, 11:49
В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

Крупный пожар в центре Самары унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Арцыбушевской поступило на пульт дежурного в 20:40 субботы, 19 января. На место выехали 74 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 28 единиц техники. 
20 января 2019, 10:58
Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по нашему региону предупреждает жителей, что погода резко ухудшится вечером 16 января. По информации специалистов Приволжского УГМС, с 19:00 среды, 16 января, до утра четверга в Самарской области ожидаются снег, местами сильный, гололед, порывы ветра до 18-23 
16 января 2019, 03:01
Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"

Сегодня, 3 января, днем посетителям самарского центра торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл ТЦ неожиданно наполнился неприятным запахом.
  
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. 
3 января 2019, 08:34
В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. 
 
Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть 
26 декабря 2018, 11:02
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
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