В Самаре в четверг, 24 мая, в 16:33 произошел пожар в одном из жилых домов Юнгородка. ЧП произошло на Заводском шоссе. К месту происшествия отправили шесть пожарных машин. Предположительно, в одной из квартир из-за короткого замыкания загорелся холодильник. Есть жертва. В помещении находились две женщины. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Площадь самого пожара составила всего полметра. Точную причину предстоит установить специалистам. В ликвидации ЧП принимали участие 22 человека.
«Пожар локализован в 16:52 по местному времени, ликвидирован в 16:55», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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