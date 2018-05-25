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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
«Чекисты горят!»: 27 человек тушили крупный пожар в Кировском районе Самары

«Чекисты горят!»: 27 человек тушили крупный пожар в Кировском районе Самары

Сегодня, 20 мая, в Кировском районе Самары случился крупный пожар. Около 10 часов утра на улице Чекистов загорелись сараи в жилом секторе.
 
«Чекисты горят! – переполошились местные жители, увидев клубни густого черного дыма.
 
Пламя охватило участок площадью 50 

20 мая 2018, 02:51
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

В Самаре во вторник, 15 мая, из торгового комплекса «Караван» на Московском шоссе эвакуировали 200 человек. Причиной стало возгорание в одной из 
15 мая 2018, 02:23
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре

Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре

В Самаре на улице Тухачевского рядом с Храмом в честь всех Святых сгорела грузовая «Газель». ЧП произошло в воскресенье, 13 мая, в 17:38. Пожар тушили пятеро человек, была задействована одна единица техники, рассказали в МЧС. Видео с места происшествия очевидцы 
14 мая 2018, 09:30
Близ Самары горел НПЗ

Близ Самары горел НПЗ

Сегодня, 13 мая, около 6 часов утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в селе Николаевка Волжского района, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
На месте происшествия загорелось складское помещение. Пламя охватило участок площадью 

13 мая 2018, 04:37
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