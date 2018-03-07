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Материалы по теме:

Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока 
7 марта 2018, 02:35
Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном 

2 марта 2018, 10:02
Решение об аресте имущества «Волга-Кредит банка» хотят оспорить

Решение об аресте имущества «Волга-Кредит банка» хотят оспорить

Бывший член совета директоров «Волга-Кредит банка» Марина Ткачева подала апелляционную жалобу на решение об аресте имущества экс-руководителей кредитного учреждения. В конце января арбитражный суд Самарской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал активы Ткачевой и еще семи топ-менеджеров 
26 февраля 2018, 08:01
Депозиты обесцениваются: богатые россияне меняют стратегию сбережения

Депозиты обесцениваются: богатые россияне меняют стратегию сбережения

Банковские депозиты начали терять популярность среди россиян с состоянием от 100 тысяч долларов и больше. Из-за постоянно снижающихся ставок по вкладам они предпочитают отдавать деньги в доверительное управление - то есть другим лицам с целью получения прибыли, говорится в исследовании 

20 февраля 2018, 05:01
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали на 20 тысяч рублей директора муниципального предприятия «Благоустройство». Поводом для наказания стало нарушение закона о контрактной системе. Организация вовремя не опубликовала сведения об исполнении контракта в едином реестре, говорится в сообщении управления ФАС по Самарской области. Информация 

26 января 2018, 04:13
ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.

За нарушения предлагается увеличить 
26 января 2018, 12:03
Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Все мы не раз сталкивались с ситуацией: вы приходите в аптеку, и фармацевт настойчиво пытается продать вам лекарства подороже, а информацию о более дешевых аналогах приходится чуть ли не клещами вытягивать. Федеральная антимонопольная служба решила бороться с подобной практикой.
23 января 2018, 11:15
Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
Согласно 

19 января 2018, 01:25
Самара займет 1 миллиард рублей

Самара займет 1 миллиард рублей

Администрация Самары нашла два банка, которые готовы выдать городу кредиты по 500 миллионов рублей каждый. Как сообщается на сайте госзакупок, первый конкурс выиграл ВТБ, второй - Сбербанк России. Полученный в итоге миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета и погашение старых 

28 декабря 2017, 10:24
Суд оправдал Суркова

Суд оправдал Суркова

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, обвиняемого в мошенничестве, оправдал Октябрьский районный суд. Напомним, по версии следствия, в 2015 году между «Самаратрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе. При этом при проведении работ 

23 октября 2017, 05:25
РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда 
29 мая 2017, 03:46
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО

Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО "Самаратрансстрой"

Организация выиграла тендер на строительство путепровода тоннельного типа для трамваев.
Объект появится рядом со стадионом "Самара Арена" на пересечении путей с улицей Дальней. Работы проводят в рамках реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе.
Ширина тоннеля, через который 

15 сентября 2016, 04:27
В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и 

30 июня 2016, 12:00
Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»

Облигации Самарской области разместит банк «ВТБ Капитал»

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал» выбран организатором размещения облигаций Самарской области, сообщает региональное министерство финансов. Всего в тендере участвовало 5 организаций. Кроме дочерней структуры «ВТБ» заявки также подавали «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк». Утвержденный предельный объем выпуска облигаций на 2016 

8 июня 2016, 04:14
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