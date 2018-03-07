Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний Самарской области. Антимонопольщиков интересовал период с 1 января 2015 года по настоящее время. Однако банк уведомил, что делать этого не будет. Отказ банкиров был расценён антимонопольным ведомством как нарушение закона о защите прав конкуренции. ФАС возбудила в отношении ВТБ дело «о непредставлении сведений по мотивированному требованию». С какой целью запрашивалась финансовая информация о «Самаратрансстрое» не уточняется. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», в начале февраля ФАС уличила «Самаратрансстрой», «Ульяновсктранстрой» и «С.И.Т.И.» в картельном сговоре при проведении аукционов на ремонт самарских дорог. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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