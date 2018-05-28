Фирма ПСО «Казань», которая строила стадион «Самара Арена», уже через месяц начнет возводить вторую очередь нового космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос получил положительное заключение по проекту стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск запланировали через 3 года. Общий объем инвестиций составит порядка 40 миллиардов рублей. А 2025 году казанцам предстоит построить еще и монтажно-испытательный комплекс для ракеты.
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары
Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов …
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11 апреля 2018, 11:26
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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
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22 марта 2018, 04:49
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Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется …
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22 марта 2018, 09:02
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На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»
С космодрома «Восточный» осуществлен первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 5 часов 7 минут по московскому времени. На орбиту выведены российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 …
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1 февраля 2018, 02:21
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ЦНИИмаш забраковал самарскую метановую ракету для Восточного
«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» не поддержал проект строительства на космодроме Восточный многофункционального ракетно-космического комплекса для запуска носителей с метановыми двигателями, разработкой которых сейчас занимается самарский РКЦ «Прогресс». В ЦНИИмаш считают, что стартовую позицию на Восточном лучше всего проектировать для ракет …
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13 мая 2016, 11:41
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Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация
Из-за ЧП на космодроме Восточный руководителям всех предприятий «Роскосмоса» придётся пройти переаттестацию, пишут федеральные СМИ. Пуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками с нового космодрома произвели 28-го апреля со второй попытки. Изначально старт был назначен на 27-е число, однако …
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6 мая 2016, 02:02
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Роскосмос: дата первого запуска с Восточного не определена
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24 декабря 2015, 03:25