4
07
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал 

25 апреля 2018, 11:20
Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары

Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары

Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов 

11 апреля 2018, 11:26
Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».

Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется 

22 марта 2018, 09:02
На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»

На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»

С космодрома «Восточный» осуществлен первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 5 часов 7 минут по московскому времени. На орбиту выведены российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 

1 февраля 2018, 02:21
ЦНИИмаш забраковал самарскую метановую ракету для Восточного

ЦНИИмаш забраковал самарскую метановую ракету для Восточного

«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» не поддержал проект строительства на космодроме Восточный многофункционального ракетно-космического комплекса для запуска носителей с метановыми двигателями, разработкой которых сейчас занимается самарский РКЦ «Прогресс». В ЦНИИмаш считают, что стартовую позицию на Восточном лучше всего проектировать для ракет 

13 мая 2016, 11:41
Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация

Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация

Из-за ЧП на космодроме Восточный руководителям всех предприятий «Роскосмоса» придётся пройти переаттестацию, пишут федеральные СМИ. Пуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками с нового космодрома произвели 28-го апреля со второй попытки. Изначально старт был назначен на 27-е число, однако 
6 мая 2016, 02:02
Роскосмос: дата первого запуска с Восточного не определена

Роскосмос: дата первого запуска с Восточного не определена

Дата первого запуска с космодрома Восточный в Амурской области пока не утверждена. Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс», где создали ракету «Союз-2.1а», со ссылкой на Роскосмос.

«Дата первого пуска со строящегося космодрома Восточный будет определена только после окончания автономных 
24 декабря 2015, 03:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх