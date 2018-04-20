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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

В ночь на четверг в Самаре ожидаются осадки, возможен снег. Такой прогноз показывают различные агрегаторы погодных данных. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0, но ненадолго - буквально до утра. По прогнозам синоптиков, после этого с каждым днем 

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В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
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МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

Штормовое предупреждение  в Самарской области продлено до 1 февраля.

Штормовое предупреждение в Самарской области продлено еще на сутки. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» на территории области с семи часов вечера 31 января до 7 утра 1 февраля прогнозируются: снег и 
31 января 2018, 04:07
В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада

В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада

По информации областного ГУ МЧС и Приволжского УГМС, в предстоящую ночь в Самару возвратятся осадки. Прогнозируются снегопад и порывистый ветер, местами метель. В связи с изменившимися погодными условиями муниципальные службы благоустройства планируют нарастить в 2 раза больше ресурсов для более 
7 января 2018, 09:23
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили синоптики. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
Внимание: самарцев предупреждают о заморозках

Внимание: самарцев предупреждают о заморозках

По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее 

26 сентября 2017, 07:03
В Самарской области ожидаются заморозки до -1

В Самарской области ожидаются заморозки до -1

Самарские синоптики прогнозируют похолодание. Ночью температура воздуха на территории 63-го региона приблизится к нулевой отметке термометра. На севере области возможны заморозки на почве до -1 градуса по Цельсию, сообщает Приволжское УГМС. Осадков не ожидается. Днем по области будет от 13 
21 сентября 2017, 07:00
В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В ночь на 5 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра опустится до 2°С мороза, сообщает Приволжское УГМС.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС России по Самарской области советует одеваться теплее и 

4 июня 2017, 04:49
Май Самару поморозит: ожидается -2 градуса

Май Самару поморозит: ожидается -2 градуса

Ночью 29 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С, сообщает Приволжское УГМС. По прогнозу синоптиков, как минимум до среды на территории региона будут идти дожди, возможны грозы. В понедельник днем ожидается до 

28 мая 2017, 09:33
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