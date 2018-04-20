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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
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20 апреля 2018, 10:25
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Минусовая температура во второй части апреля ожидается в Самаре
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19 апреля 2018, 04:03
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Погода снова меняется в Самаре
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17 апреля 2018, 04:25
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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы
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11 апреля 2018, 04:56
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В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
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15 марта 2018, 03:52
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МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области
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31 января 2018, 04:07
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В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада
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7 января 2018, 09:23
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В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер
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22 декабря 2017, 03:38
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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области
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4 декабря 2017, 05:16
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Внимание: самарцев предупреждают о заморозках
По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее …
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26 сентября 2017, 07:03
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В Самарской области ожидаются заморозки до -1
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21 сентября 2017, 07:00
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
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4 июня 2017, 04:49
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Май Самару поморозит: ожидается -2 градуса
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28 мая 2017, 09:33