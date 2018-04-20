Минусовая температура во второй части апреля ожидается в Самаре В Самарской области на следующей неделе ожидается похолодание и минусовая температура. По прогнозам синоптиков, ниже 0 столбик термометра опустится в понедельник: в темное время суток ожидается до минус двух градусов, а в ночь на среду, 25 апреля, до минус четырех, …