На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во время разговоров со следователями …