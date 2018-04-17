В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За смелость во имя спасения».
Офицер совершил смелый поступок в январе. Он отдыхал на даче на полуострове Копылово, когда услышал детские крики о помощи. Оказалось, что несколько мальчишек пошли кататься на коньках на Волгу и один из них провалился под лед. Айдын Камбаров поспешил на выручку. Вместе с другом он подобрался к утопающему поближе, и вытянул его из полыньи с помощью провода от удлинителя.
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