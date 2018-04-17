2
22
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Утром 16 апреля в Тольятти произошел провал грунта. Огромная яма в асфальте образовалась в районе дома №43 по улице Фрунзе. В нее угодил мусоровоз. Машина засела в дыре задними колесами.

По словам очевидцев, как только автомобиль выбрался из западни, 
16 апреля 2018, 12:11
Похитителя лодки поймали в Самарской области

Похитителя лодки поймали в Самарской области

На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во время разговоров со следователями 

16 апреля 2018, 11:09
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако 
16 апреля 2018, 09:44
Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

15 апреля в Тольятти была обнаружена страшная находка. На улице Спортивной в Автозаводском районе города местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Тело лежало около люка коллектора недалеко от проезжей части.

На месте происшествия работали полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства 
16 апреля 2018, 09:01
С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С понедельника, 16 апреля изменится схема движения в районе 974 километра трассы М-5 в Тольятти. Там идут работы по строительству развязки. Схемы объезда будут действовать до 3 квартала следующего года.

Машины, которые едут в Самару, после плотины Жигулевской ГЭС и поста 

16 апреля 2018, 08:47
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который 
12 апреля 2018, 08:20
В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в 
11 апреля 2018, 02:45
Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Вчера, 3 марта, утром к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился взволнованный мужчина и сообщил, что на самарской набережной напротив Вилоновского спуска на льду Волги стало плохо пожилому рыбаку, информирует пресс-служба ведомства.

Старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов 

4 марта 2018, 04:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх