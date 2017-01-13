Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют …