12
05
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          888b    888  8888888888                                              
          8888b   888  888                                                     
          88888b  888  888                                                     
 888d888  888Y88b 888  8888888     .d8888b   888  888  888  88888888  888  888 
 888P"    888 Y88b888  888         88K       888  888  888     d88P   888  888 
 888      888  Y88888  888         "Y8888b.  888  888  888    d88P    888  888 
 888      888   Y8888  888              X88  Y88b 888 d88P   d88P     Y88b 888 
 888      888    Y888  8888888888   88888P'   "Y8888888P"   88888888   "Y88888 
                                                                           888 
                                                                      Y8b d88P 
                                                                       "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют 

13 января 2017, 03:45
В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и 
13 января 2017, 09:53
Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, с 1 октября стоимость кубометра 

11 января 2017, 05:38
В блогах: настенный водопад в самарской квартире

В блогах: настенный водопад в самарской квартире

Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники 
11 января 2017, 10:03
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
В частности взносы 

10 января 2017, 09:47
Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Мобильный оператор Yota объявил о полном отказе от безлимитного интернета и введении новых тарифных пакетов  интернет-трафика с 25 января 2017 года. 80% абонентов используют в месяц не более 5 ГБ интернет-трафика, отметил генеральный директор компании Владимир Добрынин. В связи с этим 

22 декабря 2016, 04:56
В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В первом полугодии 2016-го порядка 7% абонентов поменяли оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Deloitte. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет.
Результаты признаны рекордными за последние 5 лет. Прежде лишь 4–5% абонентов 

20 декабря 2016, 01:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна