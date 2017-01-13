Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. Сумма к оплате могла возрасти в пять раз.
Кроме того, с этого года теперь нельзя получить вычет по оплате коммунальных услуг за время отсутствия в квартире. Исключение сделают только тем, кто предоставит справку о невозможности установки приборов учета по техническим причинам.
Вал обращений за перерасчетом всегда совпадал с завершением дачного сезона. В течение января еще можно обратиться за вычетом, если собственника не было дома до конца декабря прошлого года.
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