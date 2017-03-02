Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили Минкомсвязи и Минфин. В ведомствах посчитали, что нововведение поможет контролировать товарные потоки. В частности, предполагалось, что при следовании машины с алкоголем через специальную раму можно будет одновременно считывать информацию с каждой бутылки и палеты. Нигде в мире подобное решение еще не используется.
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