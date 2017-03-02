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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 марта 2017г  
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Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

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12 января 2017, 11:10
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Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

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Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

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17 ноября 2016, 04:52
Минкомсвязи разработало законопроект о защите инфраструктуры Рунета

Минкомсвязи разработало законопроект о защите инфраструктуры Рунета

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11 ноября 2016, 11:25
Для жалоб на чиновников и госуслуги создадут интернет-кнопку «Пожаловаться»

Для жалоб на чиновников и госуслуги создадут интернет-кнопку «Пожаловаться»

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27 октября 2016, 11:17
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За использование WhatsApp и Viber чиновников будут увольнять

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14 июля 2015, 05:57
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