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Материалы по теме:

Новым председателем гордумы Самары стал Алексей Дегтев

Новым председателем гордумы Самары стал Алексей Дегтев

В Самаре 1 марта состоялось заседание городской думы. Её председатель Галина Андриянова досрочно сложила свои полномочия в связи с переходом в областное правительство. Она будет работать в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики региона, заместителем главы ведомства. Депутаты большинством голосов 

1 марта 2018, 01:34
Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как 

28 декабря 2017, 03:19
Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах 

18 сентября 2017, 11:49
В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси». Конкурс на право оказания услуг по перевозке льготной категории граждан объявил муниципальный «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Как уже сообщала «ТЕРРА», порядок предоставления соцтакси был утвержден в феврале 2016 года 

22 марта 2017, 05:09
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