Ротация кадров в Самарской городской думе. Председателем комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту стал директор муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» Вячеслав Звягинцев. Его кандидатуру сегодня поддержали его коллеги по депутатскому корпусу.
Напомним, ранее этот комитет возглавлял экс-директор 58-й школы Алексей Дегтев, возглавивший гордуму после того, как бывший спикер Галина Андриянова перешла на работу в областное правительство.
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