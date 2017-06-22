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После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя
Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.
Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.
Напомним, Владимир Сафронов трагически …
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21 июня 2017, 03:34
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Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны
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21 июня 2017, 02:36
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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!
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16 июня 2017, 06:07
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В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже
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15 июня 2017, 09:00
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!
Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
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9 июня 2017, 05:41
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!
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9 июня 2017, 05:02
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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
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7 июня 2017, 03:08
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В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года
В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали …
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6 июня 2017, 07:05