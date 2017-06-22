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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.

Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.

Напомним, Владимир Сафронов трагически 
21 июня 2017, 03:34
Мисс

Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны

22-летняя Юлия Кузенкова выступила в финале конкурса «Мисс Русское Радио» в Москве и завоевала новые титулы. 
21 июня 2017, 02:36
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!

Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!

25 июня в самарском парке имени Гагарина состоится праздник «День Молодежи». Генеральный информационный партнер  - радиостанция «Русское Радио в Самаре» и телерадиокомпания «ТЕРРА». В 2017 году «День молодежи» пройдет под девизом: «Живи ярко!». Праздник  начнется в 12:00.

Свои вокальные 
16 июня 2017, 06:07
В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала.  Отметим, многие иностранные модели привозят на 

15 июня 2017, 09:00
14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Предпоказ состоится в Самаре 20 июня в кинотеатре «Киномост» по адресу: Московское шоссе, 17.

Главный герой чудом избежал смерти, чтобы 
9 июня 2017, 05:02
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали 

6 июня 2017, 07:05
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