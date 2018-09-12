«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».

«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения. «Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения. … Однако в