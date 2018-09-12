12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.
На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По итогам обработки 100% бюллетеней победа осталась за действующим главой губернии Дмитрием Азаровым. Он набрал 72,63% голосов. . Второй результат у кандидата от КПРФ Алексея Лескина — 9,99%, третий — у представителя ЛДПР Александра Степанова — 5,73%. Виталий Кирсанов от «Коммунистов России» набрал 4,03%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия" — 2,62%, Галина Баранова, которую выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,56%.
На довыборах депутата Госдумы по округу №158 явка составила 44,05%. Здесь лидером стал Александр Хинштейн с результатом 56,98%. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин — 14,46%, за ним следуют Вадим Байков от «Коммунистов России» - 7,40%, Роман Синельников от ЛДПР — 6,45%, Александр Гусев от партии «Справедливая Россия» — 6,04% и Игорь Ермоленко от партии «Яблоко» — 3,27%.
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