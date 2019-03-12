В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители …