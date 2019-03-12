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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей
Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре …
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12 марта 2019, 01:54
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В Самаре перекрыли Ставропольскую
С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по …
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12 марта 2019, 01:26
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна
Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, …
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19 февраля 2019, 07:22
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Самарский университет получит 122 млн рублей
Правительство России распределило между двадцатью одним вузом страны субсидии на 10 млрд рублей, из них 122 млн получит входящий в Союзмаш России Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Об этом сообщает официальный сайт кабмина. Средства направляются на повышение конкурентоспособности …
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13 февраля 2019, 08:09
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Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию …
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11 февраля 2019, 01:56
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Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников
Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно …
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1 февраля 2019, 03:25
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Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары
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30 ноября 2018, 05:59
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17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области
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17 сентября 2018, 09:44
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Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост
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15 сентября 2018, 11:15
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В СамГУ стартовали выборы ректора
В Самарском государственном университете стартовали выборы ректора, сообщает официальный сайт вуза. Принимать документы от соискателей будут до 30 декабря включительно.
Полный список потенциальных кандидатов утвердят до 14 января. После этого начнется процедура их согласования с администрацией Самарской области и …
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15 декабря 2014, 03:45
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21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора
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20 ноября 2014, 03:27
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В трех вузах Самары пройдут выборы ректоров
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18 ноября 2014, 02:41
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Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Новосибирск» на сайте «ТЕРРЫ» 24 марта
Сегодня, 24 марта, баскетболисты команды «Самара-СГЭУ» проведут последний матч регулярного чемпионата российской суперлиги против клуба «Новосибирск», который сейчас занимает 3-е место. Даже победа не гарантирует самарцам место в плей-офф (конкуренты набирают очки), но дать бой фавориту дебютанты обещают.
Встреча …
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24 марта 2014, 10:09
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Кандидатура Игоря Носкова исключена из списка претендентов на пост ректора СамГУ
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6 марта 2014, 10:56
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