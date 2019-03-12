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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре 
12 марта 2019, 01:54
В Самаре перекрыли Ставропольскую

В Самаре перекрыли Ставропольскую

С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по 
12 марта 2019, 01:26
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
Самарский университет получит 122 млн рублей

Самарский университет получит 122 млн рублей

Правительство России распределило между двадцатью одним вузом страны субсидии на 10 млрд рублей, из них 122 млн получит входящий в Союзмаш России Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Об этом сообщает официальный сайт кабмина. Средства направляются на повышение конкурентоспособности 
13 февраля 2019, 08:09
Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию 
11 февраля 2019, 01:56
Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников

Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников

Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно 

1 февраля 2019, 03:25
Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары

Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары

30 ноября депутаты районных советов в Октябрьском и Красноглинском районах избрали глав администраций. По итогам финального отбора в Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов. Он уже занимал этот пост с 2012 по 2014 год. После этого он руководил городским Департаментом 

30 ноября 2018, 05:59
17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева пройдет церемоня вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начало в 14:00.

Напомним, что выборы прошли 9 сентября. Победу в политической гонке одержал Дмитрий 
17 сентября 2018, 09:44
Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы номер 5, Николай Ренц, готов покинуть пост секретаря тольяттинского отделения партии «Единая России». И таким образом лично ответить за поражение Едра на выборах в гордуму. Об этом он сообщил в интервью тольяттинским СМИ. В 
15 сентября 2018, 11:15
В СамГУ стартовали выборы ректора

В СамГУ стартовали выборы ректора

В Самарском государственном университете стартовали выборы ректора, сообщает официальный сайт вуза. Принимать документы от соискателей будут до 30 декабря включительно.

Полный список потенциальных кандидатов утвердят до 14 января. После этого начнется процедура их согласования с администрацией Самарской области и 
15 декабря 2014, 03:45
21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора

21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора

В эту пятницу, 21 ноября, пройдут выборы ректора Самарского государственного технического университета. Это связано с тем, что у действующего главы вуза истекают полномочия. Дмитрий Быков (на фото) руководит СамГТУ с декабря 2009 года. Тем не менее, он намерен избираться на 

20 ноября 2014, 03:27
В трех вузах Самары пройдут выборы ректоров

В трех вузах Самары пройдут выборы ректоров

В Самарском государственном техническом университете определен круг претендентов на пост ректора - выборы пройдут уже на этой неделе. А до конца учебного года руководителей изберут сразу в трех самарских вузах. Причем в двух - еще до конца года календарного. После 

18 ноября 2014, 02:41
Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Новосибирск» на сайте «ТЕРРЫ» 24 марта

Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Новосибирск» на сайте «ТЕРРЫ» 24 марта

Сегодня, 24 марта, баскетболисты команды «Самара-СГЭУ» проведут последний матч регулярного чемпионата российской суперлиги против клуба «Новосибирск», который сейчас занимает 3-е место. Даже победа не гарантирует самарцам место в плей-офф (конкуренты набирают очки), но дать бой фавориту дебютанты обещают.

Встреча 
24 марта 2014, 10:09
Кандидатура Игоря Носкова исключена из списка претендентов на пост ректора СамГУ

Кандидатура Игоря Носкова исключена из списка претендентов на пост ректора СамГУ

3 марта в университет поступили данные о кандидатах на пост ректора вуза. Две из трех кандидатур были отклонены аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, сообщает «Самарское обозрение». Из списка исключены действующий ректор СамГУ Игорь Носков и заведующая кафедрой иностранных 

6 марта 2014, 10:56
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