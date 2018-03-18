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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

На 12:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 28,81%. Судя по данным региональной избирательной комиссии, опережение показателей 2012 года увеличивается. 6 лет назад к полудню свои голоса отдали только 23,71% жителей области.

В выборах президента России в регионе 

18 марта 2018, 01:27
На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

Появились первые данные о явке избирателей на выборах президента России в Самарской области. По состоянию на 10:00 на участки пришли 10,17% жителей региона, обладающих правом голоса. Отмечается, что на выборах главы государства в 2012 году эта цифра на аналогичное время 
18 марта 2018, 12:34
Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

18 марта жители Самарской области выбирают президента России. В числе первых  свой голос отдал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он пришел на участок, расположенный в школе №132. Опустив бюллетень в урну, глава региона пообщался с журналистами.

- Только реализовав избирательное право, граждане 

18 марта 2018, 11:54
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?

В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?

Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в России на горизонте снова замаячила перспектива объединения российских областей и республик.

"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического 
16 февраля 2018, 07:08
Как Самарская область готовится к выборам президента России?

Как Самарская область готовится к выборам президента России?

До выборов президента России осталось 33 дня. Именно подготовке к этому событию посвящена межрегиональная конференция "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами", которая начала свою работу. В открытии мероприятия принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Для Самарской области важно не 

14 февраля 2018, 02:49
Заработал сайт о

Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре

12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик 
12 февраля 2018, 08:01
Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Общественное голосование о судьбе спорного монумента на площади Славы пройдет 18 марта. Жителям предложат выбрать из двух вариантов - оставить стену  такой, какой она есть, или изменить ее. Главная претензия горожан к создателям сооружения состоит в том, что  оно закрывает 

8 февраля 2018, 07:01
Тольяттинцы выберут место под строительство

Тольяттинцы выберут место под строительство "Немов-центра"

1 февраля состоялось заседание общественного совета Автозаводского района Тольятти. Участники мероприятия должны были определить локальный вопрос, который необходимо вынести на голосование среди жителей района 18 марта, в день выборов президента России. Из нескольких тем общественники большинством голосов поддержали выбор места 

2 февраля 2018, 04:06
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