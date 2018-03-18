Выборы президента России в Самарской области начались.
Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных участков. Данные на них будут фиксироваться как в вручную, так и с помощью автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней, которых установлено 226.
Общественный опрядок во время проведения выборов президента России в Самарской области будут обеспечивать 6 тысяч сотрудников полиции. Помогать в этом им будут, также, Росгвардия и казачьи отряды.
Обращения избирателей принимаются по телефону “горячей линии” 8−800−511−80−85. В день выборов он работает с 7:00 18 марта до 01:00 19 марта.
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