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Материалы по теме:

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать,  несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 

18 марта 2018, 02:26
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

На 12:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 28,81%. Судя по данным региональной избирательной комиссии, опережение показателей 2012 года увеличивается. 6 лет назад к полудню свои голоса отдали только 23,71% жителей области.

В выборах президента России в регионе 

18 марта 2018, 01:27
На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают 

18 марта 2018, 01:17
На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

Появились первые данные о явке избирателей на выборах президента России в Самарской области. По состоянию на 10:00 на участки пришли 10,17% жителей региона, обладающих правом голоса. Отмечается, что на выборах главы государства в 2012 году эта цифра на аналогичное время 
18 марта 2018, 12:34
Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

18 марта жители Самарской области выбирают президента России. В числе первых  свой голос отдал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он пришел на участок, расположенный в школе №132. Опустив бюллетень в урну, глава региона пообщался с журналистами.

- Только реализовав избирательное право, граждане 

18 марта 2018, 11:54
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
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