В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.
По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек. Более свежие цифры пока официально не озвучены. Стоит отметить, что что на президентских выборах 2012 года к этому времени на участки пришли только 52,73% жителей региона, обладающих правом голоса.
На территории региона работали более 1700 избирательных участков. Охрану порядка обеспечивали около 6 тысяч полицейских про поддержке Росгвардии и казачьих отрядов.
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