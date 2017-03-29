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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре закроют пляж у Ладьи

В Самаре закроют пляж у Ладьи

Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести 

29 марта 2017, 06:57
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все 
29 марта 2017, 04:50
В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В понедельник, 27 марта, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошло в 15:45 на Южном шоссе.

По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
28 марта 2017, 02:15
В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

Полицейские ищут двух киллеров, которые стреляли в члена неверовской ОПГ Владимира Сафронова. Это произошло 24 марта в Тольятти у дома № 41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. Мужчине удалось выжить благодаря своевременному оказанию медпомощи. Сейчас 

28 марта 2017, 12:51
«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. 
28 марта 2017, 09:00
Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину. Глыба рухнула на голову прохожей. Подробности трагедии узнаете здесь.
 
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет. Установить настоящий возраст артефакта удалось во время экспертизы. Подробности здесь.
27 марта 2017, 07:34
Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Организаторы межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» объявили даты проведения мероприятия в 2017 году. В Самаре он пройдет 11 и 12 июня. Место - вторая очередь набережной Волги. Фестиваль проводится второй год подряд. Главная тема «ВолгаФеста - 2017» - «Навигация на реке 

27 марта 2017, 03:19
Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

На совещании у губернатора Самарской области обсудили ход работ по строительству нового речного вокзала в Самаре, который должен открыться к лету 2018 года. Пока идут работы над проектом. Начать стройку планируют в конце мая. Площадь объекта составит до 2000 квадратных 
27 марта 2017, 12:44
Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле

Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле

Открытие первого в Самаре кинозала в формате IMAX состоится в апреле, сообщила администрация одного их крупных торговых центров. 

«Это не только уникальная и новая для Самары технология кинопоказа, но и уникальный кинозал», - указано в сообщении. Зрителям обещают высокое качество изображения 

27 марта 2017, 12:13
Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

В пятницу, 24 марта, МЧС получило сообщение о пожаре в историческом здании реального училища, расположенного в центре Самары. Объект находится по адресу: улица Алексея Толстого, 33. К месту ЧП направлено 13 пожарных машин. В тушении принимают участие 55 человек. По 
24 марта 2017, 03:26
Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.

Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи 
24 марта 2017, 02:46
В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
Появился список самарских дорог, где обновят разметку

Появился список самарских дорог, где обновят разметку

В Самаре за 40 миллионов рублей обновят дорожную разметку, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион объявило управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, новую разметку нанесут по более чем 30 адресам и вблизи детских учебных учреждений. При выполнении работ 

22 марта 2017, 01:01
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или 
9 марта 2017, 05:13
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет 
27 февраля 2017, 05:25
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