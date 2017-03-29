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В Самаре закроют пляж у Ладьи
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29 марта 2017, 06:57
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Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все …
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29 марта 2017, 04:50
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В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок
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28 марта 2017, 02:15
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В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице
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28 марта 2017, 12:51
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«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин
В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. …
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28 марта 2017, 09:00
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Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности
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27 марта 2017, 07:34
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Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня
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27 марта 2017, 03:19
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Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае
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27 марта 2017, 12:44
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Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле
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27 марта 2017, 12:13
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Горит историческое здание в центре Самары, есть фото
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24 марта 2017, 03:26
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Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.
Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи …
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24 марта 2017, 02:46
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В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли …
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23 марта 2017, 07:06
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Появился список самарских дорог, где обновят разметку
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22 марта 2017, 01:01
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В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото
В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. …
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22 марта 2017, 10:56
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В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной
Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или …
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9 марта 2017, 05:13
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В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной
Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет …
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27 февраля 2017, 05:25