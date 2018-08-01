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Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
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24 июля 2018, 12:04
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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
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20 июля 2018, 08:26
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Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками
5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».
Напомним, обитатели …
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5 июля 2018, 01:30
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Во что превратят исторический центр Самары
Самара попала в число трех российских городов, где при поддержке федеральных властей будет реализована реновация исторического центра. Начнется процесс с ранее анонсированного проекта «5 кварталов».
В историческом центре Самары проведут комплексную реновацию благодаря профильной федеральной программе. Обновление начнется с проекта «5 …
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4 июля 2018, 09:01
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Вместо ЦУМ «Самара» хотят построить высотки
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27 апреля 2018, 01:56
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Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками
В Самаре градостроительный совет отклонил проект высотной жилой застройки на территории стадиона «Буревестник», сообщает мэрия Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне появилась информация, что собственник площадки бывшего спортобъекта захотел построить на этом участке 25-этажные дома. Стадион «Буревестник» был построен …
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27 апреля 2018, 12:28
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре
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19 февраля 2018, 01:22