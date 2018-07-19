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В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
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19 июля 2018, 03:22
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В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
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19 июля 2018, 12:25
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Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»
Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.
Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». …
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17 июля 2018, 10:03
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В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей
Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.
"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я …
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16 июля 2018, 05:48
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"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"
Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.
Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к …
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13 июля 2018, 05:26
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены
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11 июля 2018, 11:23
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Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России
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11 июля 2018, 05:35
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Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля
Врио заместителя председателя правительства, министра по управлению финансами Самарской области Андрей Прямилов прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк». По его словам, муниципальным властям поставлена задача как можно скорее выбрать другой банк для перечисления зарплат бюджетникам.
Кроме того, Прямилов заверил …
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11 июля 2018, 02:55