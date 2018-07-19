Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». …